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По оценочным данным, трансляцию матча олимпийского хоккейного турнира в Южной Корее между командами России и США посмотрели 16 млн граждан России, что составило 11% жителей страны. На втором месте по популярности после 12 соревновательных дней — лыжные гонки с максимальным показателем 9 млн российских телезрителей.



Для сравнения, хоккейный матч Россия — США на ОИ-2014 в Сочи посмотрели 31 млн россиян.