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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
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21 февраля 2018, 22:23 | Хоккей | Чемпионат.com

Хоккейный матч Россия — США на ОИ-2018 посмотрели 16 млн россиян

17 февраля сборная России по хоккею обыграла США со счётом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

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По оценочным данным, трансляцию матча олимпийского хоккейного турнира в Южной Корее между командами России и США посмотрели 16 млн граждан России, что составило 11% жителей страны. На втором месте по популярности после 12 соревновательных дней — лыжные гонки с максимальным показателем 9 млн российских телезрителей.

Для сравнения, хоккейный матч Россия — США на ОИ-2014 в Сочи посмотрели 31 млн россиян.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

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