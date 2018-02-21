Хоккейный матч Россия — США на ОИ-2018 посмотрели 16 млн россиян
17 февраля сборная России по хоккею обыграла США со счётом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.
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По оценочным данным, трансляцию матча олимпийского хоккейного турнира в Южной Корее между командами России и США посмотрели 16 млн граждан России, что составило 11% жителей страны. На втором месте по популярности после 12 соревновательных дней — лыжные гонки с максимальным показателем 9 млн российских телезрителей.
Для сравнения, хоккейный матч Россия — США на ОИ-2014 в Сочи посмотрели 31 млн россиян.
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Тони Гранато
Вратари
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)