Пхенчхан-2018, день 14-й: мировые рекорды, пьедестал от лыжников и полуфинал для «красной машины»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СЕРЕБРЯНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Денис СПИЦОВ и Александр БОЛЬШУНОВ Спорт-Экспресс

Безусловно, главным для российских болельщиков событием среды с точки зрения спортивного результата стала уже шестая награда в лыжных гонках. На этот раз Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами в командном спринте, пропустив вперед только соперников из Норвегии.

Забеги получились драматичными и очень зрелищными даже для нейтральных болельщиков — командный спринт к этому вообще располагает. Спицов хоть и не является специалистом в этой дисциплине, но смог достойно составить компанию Большунову. А тот почти на равных сражался с Йоханнесом Клебо. Догнать норвежца в итоге не получилось, но серебро россияне никому не отдали. Молодые российские спортсмены не перестают радовать главу национальной федерации Елену Вяльбе, а та в ответ выплескивает море эмоций на трибунах.

— Мне еще до Олимпиады говорили настраиваться, — рассказал Спицов спецкору «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ после гонки. — Сказали, что, скорее всего, будут выбирать между мной и Лехой Червоткиным. Перед стартом волнение было — все-таки давно не бегал спринт, а там обычно столько падений, стыков и сломанных палок… В полуфинале старался лидировать, чтобы избежать этого. Наверное, на большее я рассчитывать сегодня и не мог. Вот если был бы Сергей Устюгов, команда была бы сильнее.

Впрочем, блестящие выступления вчерашних дублеров российской сборной радуют не всех. Некоторые, напротив, не спешат с комплиментами. Скандал после командного спринта вызвали слова одного из лидеров мирового сезона Мориса Манифика — француз намекнул, что не полностью уверен в чистоте соперников из России.

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И хотя тот же Спицов не спешил с реакцией на слова коллеги и призвал перепроверить — правда ли Манифика так сказал, но джинн уже выскочил из бутылки и вокруг забурлил водоворот мнений. На защиту российских лыжников встал даже главный мушкетер страны Михаил Боярский.

ХОККЕЙ

НАЧНЕМ С ХОРОШЕЙ

Как ясно из нашего подзаголовка, от российских хоккейных сборных в этот день поступило две новости. Главная и самая радостная — мужская команда не испытала никаких проблем в матче против Норвегии и впервые с Игр-2006 в Турине попала в олимпийский полуфинал.

Но вот в стане сборной этот долгожданный успех восприняли спокойно. Почти как должное. Потому что все понимают — к главному делу еще даже не приступали.

— Норвежцы обыграли словенцев и заслужили место в восьмерке, — ответил Илья Ковальчук на вопрос, не слишком ли легко команда попала в полуфинал. — Нам надо было показать свой лучший хоккей, что мы и сделали. Главное, что мы добились правильного результата. Не всегда же нам на Канаду выходить в четвертьфинале.

А главный тренер команды Олег Знарок выразился еще более лаконично и доходчиво: «Почему не выгляжу довольным? А я что — в финале играю? Норвегию обыграли и все, что ли?».

Впрочем, не все фавориты прошли в следующую стадию так же легко, а кое-кто и вообще отправился домой. Например, сборная Чехии лишь в серии буллитов превзошла американцев, а сборная Швеции повторила «подвиг» Солт-Лейк-Сити-2002, потерпев сенсационное поражение в четвертьфинале. На этот раз — от Германии в овертайме. Это дало нам повод вспомнить главные сюрпризы олимпийских турниров. А вот известного комика Ростислава Хаита, как выяснилось, хоккей на этих Играх вообще не интересует.

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И наконец, о грустной новости. Женская сборная России не смогла взять в Пхенчхане медали, проиграв в матче за третье место соперницам из Финляндии. Игра вышла очень напряженной, и соперниц разделила всего одна шайба. А вообще, что крайне любопытно, россиянки в Корее потерпели пять поражений в шести проведенных матчах, но все равно стали четвертыми. Вот они, странности турнирной формулы.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

РЕКОРД! ЕЩЕ РЕКОРД!

Ничуть не менее, чем хоккей, отечественных болельщиков в среду интересовало фигурное катание, и многие специально встали ни свет ни заря, чтобы в прямом эфире увидеть короткую программу одиночниц и соперничество Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Если вдруг вы не то что не проснулись рано с утра, а вообще не вставали с постели, то вот вам краткое резюме — Медведева очень крута, но Загитова оказалась еще круче. На мировой рекорд Жени ее юная подруга по команде ответила своим. А еще обе подтвердили мнение, что фигурное катание самый красивый вид спорта.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://silatv.ru/embeded/?stream=346" allowfullscreen="true" height="300" frameborder="0"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Между прочим, некоторым представителям прессы хотелось еще повысить градус соперничества двух россиянок, и они попытались сделать это на пресс-конференции. Но девушки вели себя корректно. И вообще они в теплых отношениях.

— Вне спорта мы с Женей дружим, — сказала Загитова. — А когда выхожу на лед, у меня появляется чувство соперничества, но ни в коем случае не злонамеренного. Однажды Женя мне даже одолжила платье. Помнишь, Женя, как мне было неудобно кататься в нем?

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Как бы то ни было, теперь Медведева, которая последние сезоны доминировала в женском одиночном катании, рискует остаться только с серебром на Олимпиаде. «СЭ» разобрал выступления девушек, и объясняет, почему так случилось. А вот эксперты не считают, что борьба за золото окончена. Например, прославленный тренер Татьяна Тарасова восхищена человеческими качествами Медведевой. А экс-чемпионка мира Мария Бутырская болеет за обеих россиянок.

ФРИСТАЙЛ

НЕ ЖДАЛИ

Сергей РИДЗИК Reuters

А ведь серебро в командном спринте — не единственная российская награда в этот соревновательный день. Первая пришла оттуда, где ее не очень-то и ждали. Сергей Ридзик вполне мог претендовать и на золото в мужском ски-кроссе, но по стечению обстоятельств добыл лишь бронзу.

Зато в биатлоне у нас медалей нет и уже не будет. А еще у нас в сборной России вот уже несколько лет нет Тимофея Лапшина — зато он представляет в Пхенчхане сборную Кореи. Спортсмен, уже завершивший выступления на домашних Играх, дал большое и интересное интервью спецкору «СЭ» Юрию ГОЛЫШАКУ. Казалось бы, при чем здесь московский «Спартак»?

И еще пара высказываний, мимо которых никак нельзя пройти. Латвийские бобслеисты, которые проиграли в Сочи Александру Зубкову, в отличие от соотечественников-скелетонистов ничуть не обижены на завершившего карьеру соперника.

А тренер сборной России по керлингу Сергей Беланов сравнил ситуацию с провалившим допинг-тест Александром Крушельницким с применением химического оружия в Сирии и призвал ОКР задуматься о «железном занавесе» вокруг сборной на Олимпиадах.