Крушельницкий отказался от борьбы в суде: что это значит?

В заявлении Крушельницкого говорится о том, что он отказался от проведения слушаний в Спортивном суде (CAS). Но здесь надо пояснить, что отменить заседание арбитража по допинговому делу на Олимпиаде не возможно. Скорее всего, слушания, как и планировалось, начнутся в четверг в 8 утра по московскому времени. И CAS теперь уже точно примет решение об аннулировании результатов пары Крушельницкий/Брызгалова на Олимпиаде в Пхенчхане. У нее отнимут бронзу и передадут норвежцам. Другого варианта после того, как россиянин фактически признал свою вину, у суда просто не остается.

— Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.

Из заявления Александра КРУШЕЛЬНИЦКОГО, опубликованного ТАСС.

АРГУМЕНТОВ ПОКА НЕТ

На мой взгляд, есть несколько причин, которые толкнули Крушельницкого на такой нетривиальный шаг. Александр прав в том, что не было никакого смысла надеяться на оправдательный вердикт. У CAS нет оснований прощать Крушельницкого при наличии двух положительных проб. Учитывая вскрытую пробу «В», ошибка исключена. Спортсмен несет персональную ответственность за то, что в его организме обнаружился допинг. Другой вопрос — как он туда попал.

Разобраться, как мельдоний попал в пробу Крушельницкого, в такие короткие сроки невозможно. Так что личное участие Александра в процессе теряет смысл. Он мог выступить и сказать: «Я не виновен, верьте мне на слово». Но он отказался от такой возможности, поскольку планирует отстоять свое честное имя с аргументами в руках. Таковых ни у Александра, ни у Федерации керлинга России, ни у ОКР в настоящий момент нет. Есть только рассуждения о том, что употребление мельдония в керлинге не имеет смысла и, что Александр — разумный и ответственный человек. Суд мог принять это в расчет, но решение все равно было бы против нашей команды.

— Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт, ведь прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме.

Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки.

Из заявления Александра КРУШЕЛЬНИЦКОГО, опубликованного ТАСС.

ДВЕРЬ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ

Александр отказался от надежды на чудо и милость арбитров, и убил нескольких зайцев. Ведь участие спортсмена в процессе и попытка отстоять его невиновность могли быть восприняты как недружественный жест нашей делегации к МОК и антидопинговым органам. Крушельницкий формально признал свою вину, чтобы доказать свою невиновность позднее. А сейчас выходит так, что мы признаем вину спортсмена и отъем медали. У МОК претензий здесь быть не может, кроме абстрактных обобщений в духе: «В России снова допинг». Поведение российской делегации и Крушельницкого оставляет возможность для дальнейшего диалога по возвращению флага на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

Александр может уменьшить себе наказание, учитывая факт сотрудничества с антидопинговыми органами и признание вины. Вопрос дисквалификации теперь, возможно, будет рассматривать не CAS, а Международная федерация кернинга, которая в целом хорошо относится к России. Ее представители высказывали недоумение насчет целесообразности употребления мельдония в керлинге, и в связи с этим могут принять достаточно мягкое решение. Президент ФКР Дмитрий Свищев уже заявлял, что Александр и его супруга Анастасия Брызгалова собираются продолжить карьеру, несмотря на все случившееся. И в связи с этим срок дисквалификации приобретает принципиальное значение.

— Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну, а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил.

На кону наша с Настей будущая карьера и репутация. Буду до последнего биться за правду. А правда в том, что мы — чистые спортсмены.

Из заявления Александра КРУШЕЛЬНИЦКОГО, опубликованного ТАСС.

ВЫИГРАННОЕ ВРЕМЯ

Мой прогноз — Александру дадут один год (вместо четырех, которые грозили ему в CAS), после чего он спокойно вернется к карьере. Он молодой парень, а в керлинг играют и 40-летние, так что у 25-летнего Крушельницкого все впереди. Конечно, на нем будет лежать тень допинговой дисквалификации, что может послужить препятствием для попадания на Олимпиаду для спортсменов из отстраненных национальных олимпийских комитетов (как это произошло сейчас с россиянами). Но можно надеяться, что ОКР уже в конце этой недели восстановят в правах, в том числе благодаря сегодняшнему поступку Александра. Если же восстановления не произойдет, Крушельницкий после отбытия дисквалификации сможет спокойно выступать в чемпионатах мира и коммерческих турнирах.

Сейчас у Александра будет время на расследование случившегося. Мы все слышали, что у него есть своя версия инцидента. Озвучить ее он отказался, поскольку полагает, что люди, которых он подозревает в диверсии, заметут следы. С помощью правоохранительных органов он постарается их выявить, и представить доказательства. Минус нынешней ситуации — немедленное официальное признание Крушельницкого допингером, но это случились бы и в том случае, если бы он стал упираться. Наш керлингист принял понятное и грамотное решение, хоть признание им вины звучит не слишком красиво. Надо понимать, что Александра консультировали опытные юристы, и хотя сейчас он лишился медали, стратегически может выиграть.

Олег ШАМОНАЕВ.