Ох, не понять нам этих американцев. Всего несколько дней назад Тони Гранато возмущался из-за того, что сборная России добивает его парней, бросая лучшие силы на большинство. А сегодня тренер американцев расплылся перед нашей командой в комплиментах. Товарищ Гранато назвал российскую сборную «элитной» и на весь мир заявил, что она смогла бы на равных играть с 20 из 31 клуба НХЛ.

Бредит ли он?

На самом деле, если посмотреть под другим углом и не делить всё на чёрное и белое, между этими высказывания больше общего, чем может показаться. Гранато оттого и устроил истерику, что понимал: между Россией и его командой — пропасть. А когда соперник на голову выше, то от него ожидаешь снисходительности. Гранато милости не дождался, но на лестность оценок это не повлияло.

Ну так что, прав ли Гранато?

Давайте прикинем. Поимённо.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк — лидеры сборной России. Наш капитан в свой последний сезон в НХЛ был вторым бомбардиром «Детройта». За полтора года он не стал здоровее и вряд ли прибавил в игре, но Волшебник по-прежнему способен играть на высоком уровне. Правда, не факт, что все 82 матча регулярного чемпионата.

Нет сомнений, что уровень нынешней НХЛ потянул бы и нынешний Ковальчук. Порой кажется, что сегодня он находится даже в лучшей форме, чем четыре года назад, когда только приехал в СКА. Ну, а то, что к нему по-прежнему проявляют интересы заокеанские клубы, об уровне Кови говорит лучше всего.

Если Ковальчук ещё может объявиться в НХЛ не в виртуальной российской команде, а в реальном клубе, то Сергей Мозякин эту страницу для себя закрыл. В 36 лет, наверное, уже невозможно приспособиться к чуждому для себя хоккею, но глупо спорить с тем, что по голому мастерству он потянул бы второе звено большинства клубов лиги.

Кирилла Капризова и Никиту Гусева ждут в НХЛ, потирая руки. Учитывая уровень их игры в клубах и то, что они показывают в Пхёнчхане, почти нет сомнений, что эти двое не затерялись бы и в сильнейшей лиге мира. Капризов, учитывая, что он на пять лет младше Гусева, и вовсе имеет все шансы стать звездой планетарного масштаба. Игровое мышление, техника — всё при нём.

В этой команде полно тех, кто играл в НХЛ буквально вчера. Никита Нестеров так и не нашёл себя ни в «Тампе», ни в «Монреале», но далеко не всегда дело было в нём. Да и то, что Джон Купер иногда выпускал его на большинство, весьма показательно. Сергей Калинин здесь выходит в первом звене, тогда как в НХЛ не поднимался выше третьего, зато Алексей Марченко — крепкий защитник третьей пары «Детройта» — у Знарка не попадает в состав.

Михаил Григоренко получает на Олимпиаде примерно столько же игрового времени, сколько и в «Колорадо». В топ-6 его заносит по большим праздникам. Разница лишь в том, что за океаном в него до конца верили как в центра, а в России переделали в крайнего форварда. Про Вячеслава Войнова и вовсе говорить что-то излишне. Если бы не история с избиением жены, двукратный обладатель кубка Стэнли до сих пор бы играл в первой-второй паре «Лос-Анджелеса».

Можно вспомнить то, что Владислав Гавриков в минувшее межсезонье был одной ногой в «Коламбусе», а интерес к его напарнику по чемпионату мира Богдану Киселевичу было не многим меньше. У Сергея Широкова однажды не получилось в «Ванкувере», но на тот момент это была команда, игравшая в финале Кубка Стэнли. Вот и получается, что практически весь состав сборной России на этих Играх — это те, у кого есть либо энхаэловское прошлое, либо энхаэловское будущее.

Всё это, конечно, слишком умозрительно. Играть в НХЛ — значит уметь распределять силы по длинному сезону. Никто не знает, смогли бы эти игроки, избалованные графиком КХЛ, выдерживать дистанцию в 82 матча. У сборной, собравшейся на Олимпиаде, нет топ-вратаря, который мог бы тащить команду на себе подобно Бобровскому и Василевскому. Усилий Кошечкина на Олимпиаде достаточно ровно потому, что Россия — записной фаворит.

Эта команда собрана вполне по лекалам НХЛ. Здесь вам и пара франчайз-игроков, чьи джерси можно продавать конвейером. Даже здесь, в Корее, за Ковальчуком и Дацюком идёт настоящая охота среди фанатов. Капризов вполне сгодится на только-только задрафтованную новую надежду. Сергей Андронов и Иван Телегин пусть и не играли на взрослом уровне в НХЛ, для четвёртого звена подойдут ничуть не хуже среднестатистических ахаэловцев, коими кишит сильнейшая лига планеты.

У команды уровня НХЛ и тренер должен быть уровня НХЛ. И вот здесь возникают сомнения. На Кубке мира над Олегом Знарком и его методами разве что в открытую не смеялись. Никакого коучинга, звенья в очередь, хилая игра в неравных составах — это только основное, что вменяли в вину главному тренеру сборной России. Торонто, как говорят, кое-что изменил в мировоззрении Знарка, но он всё равно остаётся тренером от сохи.

Гранато, впрочем, вряд ли заглядывал так далеко, когда приравнивал сборную России к клубу НХЛ. Но то, что на фоне абсолютно евротуровских составов чехов и финнов, американских студентов и канадских неудачников, мы выглядим командой из другой лиги, очевидно не только для главного тренера сборной США. Ну, а то, что не сумевший пробиться в «Вегас» Вадим Шипачёв и здесь полирует лавку, выглядит как последний и убийственный аргумент.

Ну что, господин Беттмэн, примете 32-ю команду?