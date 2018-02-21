Толпы российских болельщиков заполнили хоккейные арены, лыжные и биатлонные комплексы и олимпийский городок на Играх в Пхёнчхане. Традиционная ситуация для любого крупного спортивного соревнования. Наши люди любят массово поддерживать свою страну в таком стиле. Но на этот раз на Западе посчитали, что у русских нет морального права скандировать «кричалки» в поддержку сборной России, когда страна погрязла в допинговых скандалах. Официальный запрет на использование национального флага и гимна распространяется на спортсменов, но никак не на болельщиков, которые волны демонстрировать атрибутику сборной России столько, сколько им пожелается.

А ещё получила продолжение история с американской спортсменкой Элизабет Суэйни, которая обманула систему и пробилась на Олимпиаду в дисциплину фристайла, где надо делать трюки, хотя сама и близко не могла сделать ни один из них. И вот сегодня стало известно, что фирма Armada, на лыжах которой выступала американка, предложила ей кругленькую сумму только за то, чтобы она больше никогда не выступала на лыжах этой марки. В общем, вокруг Олимпиады, как всегда, интересно.

«Русские болельщики должны вести себя скромнее»

По ходу Олимпиады на суд читателей выставлялось предостаточно материалов о том, как много русских высадилось на Играх в Южной Корее. Собственно, это было видно и на телеэкранах. Западным коллегам сразу не понравилось то, как раскованно вели себя люди, болеющие за сборную России. Уже знаменитый лозунг «Россия в моём сердцем» застрял как ком в горле в глазах экспертов из других стран, которые уверены, что в подобных обстоятельствах подобное выражение эмоций является неприемлемым. Сегодня New York Times разразилась материалом, где высказывается недоумение по поводу поведения наших болельщиков.

«Эти люди почему-то продолжают кричать “Россия-Россия” с шарфами в цветах российского флага. Русские болельщики должны вести себя скромнее. Страна погрязла в коррупции, там допинг поддерживается на государственном уровне, и это доказано несколькими независимыми комиссиями. Но попробую найти хоть одного русского, который считает, что его любимые спортсмены действительно виновны. Русские почему-то винят Международный олимпийский комитет. Русским нужны доказательства. Видимо, имеющихся им недостаточно».

Кульминацией всего стало предположение о том, что за Россию на Олимпиаде болеют не настоящие русские болельщики, а «проплаченные правительством группы люде и олигархов», которые были вынуждены приехать в Пхёнчхан специально для того, чтобы создать видимость поддержки страны. При этом очень странно, что никто из западных болельщиков или средств массовой информации напрямую не спросил у россиян в Южной Корее, кто дал им деньги на поездку.

«Они ведут себя слишком громко, а ещё они гордятся своей страной. Русские поют свои песни, хотя их страна до сих пор не выиграла ни одной медали».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russian Fans at the Olympics Are Loud, Proud and Angry. They blame the IOC and western culprits for trying to intimidate Russia. The state-sponsored program to provide athletes with performance enhancing drugs is an invention by Russia's enemies. Admit? <a href="https://t.co/tX6gIXOJty">https://t.co/tX6gIXOJty</a></p>— Hans B. Skaset (@HansBSkaset) <a href="https://twitter.com/HansBSkaset/status/966277238017622017?ref_src=twsrc%5Etfw">21 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Пожалуйста, не катайся больше на наших лыжах»

Вчера все смеялись над американкой, которая выехала на трассу фристайла и просто скатилась по ней, не пытаясь сделать хотя бы один трюк. Она нашла лазейку в правилах, позволяющую ей, не имеющих никаких навыков, пробиться на Олимпиады. При этом Элизабет Суэйни представляла Венгрию, где не все позитивно восприняли это выступление, посчитав, что оно позорит их страну. Не понравился перфоманс Суэйни и производителю лыж Armada. Дело в том, что во время этого легендарного спуска, взорвавшего медиа-пространство, американка катилась вниз именно на лыжах этой марки. Это заметили представители всего лыжного мира и принялись «стебать» Armada. И тогда представитель фирмы Тревор Хилл предложил Суэйни кругленькую сумму только за то, чтобы она никогда больше не использовала лыжи этого бренда. Вот что сказал Хилл.

«Да уж, видео её спуска все видели в Интернете уже больше тысячи раз. Сотни тысяч людей по всему миру увидели лыжи нашей марки на её ногах. Нам в нашей компании кажется, что было бы лучше, если бы наш бренд не ассоциировался с этой спортсменкой».

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://silatv.ru/embeded/?stream=329" allowfullscreen="true" height="300" frameborder="0"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>