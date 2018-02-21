«Мы надеялись, что поражений будет меньше»: что случилось с кёрлингом?
Мы ждали медали от женской сборной по кёрлингу, а получили семь поражений в девяти матчах. И два жестоких разгрома. Как же так получилось?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Женская сборная России по кёрлингу бесславно завершила олимпийский турнир. В последнем и совершенно ничего не решающем матче с Канадой россиянки обязаны были добывать победу последним броском, но… подарили победу соперницам. Семь поражений в девяти матчах — катастрофа.
Первым по
— Сергей, можно пару слов? — обратились к нему журналисты.
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За всю команду отвечала Виктория Моисеева.
— Вроде всё было хорошо, но опять не смогли завершить игру победой. Можно сказать, что это
— Я бы не стала ничего сравнивать. Каждую игру стоит рассматривать отдельно, как и каждый турнир. Можно всегда проводить
— С канадками сначала было преимущество в четыре очка, что произошло потом?
— Игра получилась крутая. Мы, естественно, понимали, что четырёх очков преимущества против Канады недостаточно для победы. Конечно, это плюс, но порой такое преимущество расслабляет. Когда ведём, мы даём сопернику более простую игру. Не все команды просто так отдают два камня. Мне, конечно, очень жаль, но если бы потом было чуть меньше помарок, то и счёт был бы другой. Последний бросок прошёл не очень хорошо.
— Может, просто понимали, что отступать уже некуда?
— Да, но и до этого было некуда. Мне очень понравилось то, что девчонки собрались после игры с Кореей.
— За весь турнир — всего две победы. Как так?
— Очень много поражений в одно очко, два
— Что помешало?
— Наверное, нас немного сломило то, что те игры, которые мы могли дожать, мы не дожимали. И по итогу — вместо того чтобы вчера быть с четырьмя победами, мы были с двумя. С этим нам справиться не удалось, и это было самое обидное. Те игры, в которых мы проиграли с огромным счётом, не считаются — это были нехорошие игры. Но всегда, когда команды играют равно, всё решает
— Всему виной психология или неудача?
— И психология, и неудача. Это была не самая лёгкая Олимпиада. И в середине не стало легче, после всем известной истории. Естественно, это всё давит. Мы пытались справиться, но это было тяжело. Но я не могу сказать, что мы выходили на игры подавленные. Мы всегда старались делать всё лучше и лучше, но бывали такие провальные игры, когда в начале мы отдавали, и всё, потом уже было не вернуться.
Бывает такое, когда не везёт, не прёт. Ты даже делаешь ошибки в хорошую сторону, но всё равно у соперника, когда он ошибается, выходит ещё лучше.
— А можно через вас обратиться к болельщикам? — попросила Виктория в конце разговора.
— Конечно!
— От лица команды хотелось бы извиниться за такой результат. Мы понимали, что за нас много людей болеет, не спят ночами, смотрят и переживают. Когда в самые тяжёлые моменты приходили сообщения со словами поддержки, это действительно помогало. Мы очень благодарны, что люди болели за нас до конца, несмотря на отсутствие тех результатов, которых все ждали.
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