«Мы надеялись, что поражений будет меньше»: что случилось с кёрлингом?

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Женская сборная России по кёрлингу бесславно завершила олимпийский турнир. В последнем и совершенно ничего не решающем матче с Канадой россиянки обязаны были добывать победу последним броском, но… подарили победу соперницам. Семь поражений в девяти матчах — катастрофа.

Первым по микст-зоне пролетел Сергей Беланов, тренер команды Виктории Моисеевой.

— Сергей, можно пару слов? — обратились к нему журналисты.

— Нет-нет, не могу, извините. У нас завтра ранний вылет, — бросил он в ответ и скрылся в коридоре.

За всю команду отвечала Виктория Моисеева.

— Вроде всё было хорошо, но опять не смогли завершить игру победой. Можно сказать, что это какая-то квинтэссенция того, что происходило в течение Олимпиады?

— Я бы не стала ничего сравнивать. Каждую игру стоит рассматривать отдельно, как и каждый турнир. Можно всегда проводить какие-то параллели, прилагать друг к другу какие-то факты, но нет никакой гарантии, что это будет как-то связано между собой.

— С канадками сначала было преимущество в четыре очка, что произошло потом?

— Игра получилась крутая. Мы, естественно, понимали, что четырёх очков преимущества против Канады недостаточно для победы. Конечно, это плюс, но порой такое преимущество расслабляет. Когда ведём, мы даём сопернику более простую игру. Не все команды просто так отдают два камня. Мне, конечно, очень жаль, но если бы потом было чуть меньше помарок, то и счёт был бы другой. Последний бросок прошёл не очень хорошо. Чуть-чуть не хватило.

— Может, просто понимали, что отступать уже некуда?

— Да, но и до этого было некуда. Мне очень понравилось то, что девчонки собрались после игры с Кореей.

— За весь турнир — всего две победы. Как так?

— Очень много поражений в одно очко, два экстра-энда, плюс сейчас игра так сложилась, что снова проиграли. Когда ехали на Олимпиаду, понимали, что в каких-то играх проиграем. Ни одна команда не может катком пройтись и все 10 дней держаться на одном уровне. Но мы всё же надеялись, что поражений будет меньше.

— Что помешало?

— Наверное, нас немного сломило то, что те игры, которые мы могли дожать, мы не дожимали. И по итогу — вместо того чтобы вчера быть с четырьмя победами, мы были с двумя. С этим нам справиться не удалось, и это было самое обидное. Те игры, в которых мы проиграли с огромным счётом, не считаются — это были нехорошие игры. Но всегда, когда команды играют равно, всё решает какая-нибудь мелочь. Так сложилось, что все эти мелочи решались не в нашу пользу. Вот и получился такой грандиозный счёт — всего две победы. Но мы внутри знаем, что как минимум в трёх играх мы могли победить. И тогда ситуация была бы совершенно иной.

— Всему виной психология или неудача?

— И психология, и неудача. Это была не самая лёгкая Олимпиада. И в середине не стало легче, после всем известной истории. Естественно, это всё давит. Мы пытались справиться, но это было тяжело. Но я не могу сказать, что мы выходили на игры подавленные. Мы всегда старались делать всё лучше и лучше, но бывали такие провальные игры, когда в начале мы отдавали, и всё, потом уже было не вернуться.

Бывает такое, когда не везёт, не прёт. Ты даже делаешь ошибки в хорошую сторону, но всё равно у соперника, когда он ошибается, выходит ещё лучше. Какой-нибудь «дурак» прилетает или не получается какой-нибудь самый важный камень, а противник после этого отвечает.

— А можно через вас обратиться к болельщикам? — попросила Виктория в конце разговора.

— Конечно!

— От лица команды хотелось бы извиниться за такой результат. Мы понимали, что за нас много людей болеет, не спят ночами, смотрят и переживают. Когда в самые тяжёлые моменты приходили сообщения со словами поддержки, это действительно помогало. Мы очень благодарны, что люди болели за нас до конца, несмотря на отсутствие тех результатов, которых все ждали.