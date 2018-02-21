Самая некубковая хоккейная нация-2: шведы опять опозорились в плей-офф
Швеция вылетела из
плей-офф олимпийского турнира, уступив Германии (3:4 ОТ).
Они снова это сделали. Они снова, обладая чуть ли не самой мастеровитым составом на всем турнире (не считая Россию), спокойно и без потерь прошли групповой этап, а затем опозорились на весь хоккейный мир.
Когда мой коллега Игорь Еронко не раз и не два писал о феномене некубковости шведской хоккейной нации, его называли «шовинистом» и даже похуже. Однако когда происходит ТАКОЕ, что случилось в Пхенчхане около часа назад, пора перестать быть излишне толерантным: наши слова в адрес «Тре Крунур» — это не оскорбление, а медицинский факт.
А как же последний взрослый чемпионат мира, скажете вы? Кто его выиграл?
Швеция его выиграла. Но еще бы она его не взяла там золото, с восемнадцатью энхаэловцами, среди которых были Лундквист, Хедман, Клингберг, Стральман,
Шведы умеют выигрывать в
На Олимпиадах уже выработался цикл провалов в четвертьфиналах:
2002 — Белоруссия, бросок Владимира Копатя и ошибка Томми Сало;
2010 — Словакия (да, очень сильная команда, которая чуть не спаслась в полуфинале с канадцами, но
2018 — Германия.
Конечно, России бы такие циклы, с золотом-2006 (тот случай превосходства над соперниками по плей-офф) и серебром-2014, но проблемы нашего хоккея имеют совсем иные, да, зачастую тоже ментальные причины, но никак не связанные с неудачной игрой именно в
А вот шведы … Чтобы выбить скандинавов с Олимпиады, хватило очень посредственной, но при этом старательной и прекрасно физически готовой сборной Германии, в которой нет звезд даже европейского масштаба.
И это совсем не удивительно. Эта сборная «Тре Крунур» — классическая сборная Швеции в плохом смысле слова. В ее составе собрано множество хоккеистов, которые по уровню своего таланта были обязаны не просто играть в НХЛ, но и выступать там на очень приличном уровне: те же Ландер, Умарк, Линдстрем.
В энхаэловском смысле это сборная неудачников — тех, у кого не хватило характера и воли, чтобы пробиться в лучшую лигу мира. И опять же не стоит сравнивать ее с Россией: многие (конечно, речь не обо всех) наши хоккеисты выбрали КХЛ не
Шведы ведь пытались собрать максимально техничный состав: из ролевиков в нападении разве что Эверберг с Лундквистом, взяли 17-летнего Далина (пусть и почти не выпускали на лед). Знарок с целой бригадой «силовиком», включая Каблукова, наверняка довольно улыбается —
А еще должны радоваться канадцы, неожиданные получившие покрытую шелком дорогу в финал — прямо как в
Павел КЛИМОВИЦКИЙ.
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|21 Февраля, 15:10
|Зрители 2092
|1/4 финала
|Gangneung Hockey Centre
|Рикард Гренборг
|Марко Штурм
|Фаст В.
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|Кристиан Эрхофф
|03:30
|09:18
|Деннис Эверберг
|13:13
|Деннис Эверберг
|Кристиан Эрхофф (П. Хагер, Ф. Шютц)
|13:48
|Марцель Небельс (М. Кинк)
|14:17
|2-й период
|Брокс Мацек
|28:32
|3-й период
|46:25
|Антон Ландер (Р. Далин, Л. Умарк)
|Доминик Кахун (Ф. Мауэр)
|48:28
|Феликс Шютц
|49:28
|49:35
|Патрик Херсли (Л. Умарк, М. Викстранд)
|51:37
|Микаэль Викстранд (П. Закриссон)
|Овертайм
|Патрик Раймер (Я. Элиц, Д. Бойл)
|61:30
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)