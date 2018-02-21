Самая некубковая хоккейная нация-2: шведы опять опозорились в плей-офф

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Они снова это сделали. Они снова, обладая чуть ли не самой мастеровитым составом на всем турнире (не считая Россию), спокойно и без потерь прошли групповой этап, а затем опозорились на весь хоккейный мир.

Когда мой коллега Игорь Еронко не раз и не два писал о феномене некубковости шведской хоккейной нации, его называли «шовинистом» и даже похуже. Однако когда происходит ТАКОЕ, что случилось в Пхенчхане около часа назад, пора перестать быть излишне толерантным: наши слова в адрес «Тре Крунур» — это не оскорбление, а медицинский факт.

А как же последний взрослый чемпионат мира, скажете вы? Кто его выиграл?

Швеция его выиграла. Но еще бы она его не взяла там золото, с восемнадцатью энхаэловцами, среди которых были Лундквист, Хедман, Клингберг, Стральман, Экман-Ларссон, Бэкстрем, Ландескуг и Нюландер.

Шведы умеют выигрывать в плей-офф только в одном случае — когда по своему классу они превосходят всех соперников, а желательно — на голову. При прочих равных все оборачивается не в их пользу.

На Олимпиадах уже выработался цикл провалов в четвертьфиналах:

2002 — Белоруссия, бросок Владимира Копатя и ошибка Томми Сало;

2010 — Словакия (да, очень сильная команда, которая чуть не спаслась в полуфинале с канадцами, но шведы-то — Лундквист, Крунвалль, Лидстрем, Альфредссон, молодой Бэкстрем, Форсберг (!), Даниэль и Хенрик Седины, Зеттерберг);

2018 — Германия.

Конечно, России бы такие циклы, с золотом-2006 (тот случай превосходства над соперниками по плей-офф) и серебром-2014, но проблемы нашего хоккея имеют совсем иные, да, зачастую тоже ментальные причины, но никак не связанные с неудачной игрой именно в плей-офф.

А вот шведы … Чтобы выбить скандинавов с Олимпиады, хватило очень посредственной, но при этом старательной и прекрасно физически готовой сборной Германии, в которой нет звезд даже европейского масштаба.

И это совсем не удивительно. Эта сборная «Тре Крунур» — классическая сборная Швеции в плохом смысле слова. В ее составе собрано множество хоккеистов, которые по уровню своего таланта были обязаны не просто играть в НХЛ, но и выступать там на очень приличном уровне: те же Ландер, Умарк, Линдстрем. Кто-то, как Меллер, Закриссон или Петерссон, классом пониже, но везет несколько световых лет любому немцу по технике и другим чисто хоккейным качествам.

В энхаэловском смысле это сборная неудачников — тех, у кого не хватило характера и воли, чтобы пробиться в лучшую лигу мира. И опять же не стоит сравнивать ее с Россией: многие (конечно, речь не обо всех) наши хоккеисты выбрали КХЛ не из-за игровых причин, а финансовых.

Шведы ведь пытались собрать максимально техничный состав: из ролевиков в нападении разве что Эверберг с Лундквистом, взяли 17-летнего Далина (пусть и почти не выпускали на лед). Знарок с целой бригадой «силовиком», включая Каблукова, наверняка довольно улыбается — он-то знал, что одними технарями Олимпиаду не выиграть.

А еще должны радоваться канадцы, неожиданные получившие покрытую шелком дорогу в финал — прямо как в Солт-Лейк-Сити в 2002-м году. Швеция подарила Играм самый яркий сюжет — пусть и ценой собственной жертвы.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.