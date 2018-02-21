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В среду, 21 февраля, на мужском хоккейном олимпийском турнире завершились четвертьфинальные матчи. По их результатам в полуфинал вышли Чехия, Россия, Германия и Канада. Рассказываем, какие пары сформировались в решающей части турнирной сетки и каковы шансы каждой из команд побороться за медали.

Чехия — Россия

Когда: пятница, 23 февраля

Во сколько: 10:40 мск.

Команде Олега Знарка выпало помериться силами с неуступчивыми чехами. Сразу отметим, что Чехия стала второй сеяной в плей-офф по итогам группового этапа. Больше очков — девять — набрали только шведы. Разговоры о том, что Йозеф Яндач привёз в Корею возрастную и неконкурентоспособную сборную, нужно сразу отбросить в сторону. Команда у чехов более чем солидная. Особенно выделяется вратарская линия, где Францоуз довольно неожиданно выиграл конкуренцию у Фурха. Павел отразил все пять буллитов американцев в четвертьфинале, став одним из главных героев схватки.

Стоит обратить внимание на атакующих защитников — те же Кундратек и Коларж отличились с американцами. Оборона у чехов бросающая, с хорошим подбором хоккеистов. В передней линии опасны капитан команды Мартин Эрат, центральный форвард Ян Коварж. А спартаковец Лукаш Радил уже пообещал грядущему сопернику весёлую жизнь. «У России все четыре звена могут забить, есть Ковальчук и Дацюк. Но у нас тоже есть кому забить, мы ждём своего шанса. Мы все свои голы приберегли для матча с Россией. Кроме того, у нас хороший вратарь», — считает Радил.

У россиян в матче с Норвегией сработало большинство — три шайбы из шести были заброшены в неравных составах. Олег Знарок похвалил в том числе Павла Дацюка, который не забивает, но, по словам главного тренера, полностью справляется со своей работой.

Просматриваются проблемы в тактике. Опять же, по словам Знарка. Второй период матча с «викингами» не устроил рулевого «красной машины». Стоит обратить внимание и на единственный гол Норвегии, когда Войнов и Гавриков непозволительно ошиблись у борта за воротами.

Как будут играть чехи? Это понятно уже сейчас — на контратаках. Раскрываться со столь мастеровитым соперником им нет смысла. Важным фактором является первый гол. В случае если Чехия забьёт первой, она может закрыться ещё больше и весь матч отыграть в откат. И попробуй тут что-нибудь сделать. Не позволить чехам сыграть в свой хоккей — главная задача России на полуфинал.

Канада — Германия

Когда: пятница, 23 февраля

Во сколько: 15:10 мск.

Во втором полуфинале встретятся канадцы и немцы. И если «кленовых листьев» многие ожидали увидеть на этой стадии, то хоккеисты Марко Штурма сотворили пока главную сенсацию турнира. По ходу встречи со Швецией они вели — 2:0 и 3:1. Скандинавы всё же смогли перевести игру в овертайм, но Патрик Раймер безжалостно отправил скандинавов домой.

Конечно, шансы в полуфинале с Канадой у немцев ничтожно малы, но кто ставил на них в четвертьфинале? Разве что самые преданные болельщики. Строгое выполнение тренерского задания — основной ключ к успеху немецкой сборной. Именно на это она сделает акцент 23 февраля.

Канадцы, у которых главным слабым звеном многие называли тренера Уилли Дежардена, даже далеко не сильнейшим составом уже попали в четвёрку сильнейших. Единственную шайбу в четвертьфинале с Финляндией забросил Максим Норо, буквально «расстрелявший» ворота Коскинена. Всё в этой встрече решило удачно выигранное вбрасывание в третьем периоде. Отменно на «точке» сыграл Эрик О’Делл.

Главной проблемой североамериканцев в полуфинале может стать травма основного голкипера Бена Скривенса. На 25-й минуте матча всё тот же О’Делл толкнул в спину форварда финской сборной Вели-Матти Савинайнена, который упал на Скривенса. Голкипер сборной Канады продолжил матч, однако через смену всё-таки был вынужден попросить замену.

Отметим и надёжную игру Канады в обороне. Проблемы финнов просматривались ещё во встрече с Южной Кореей, а с более сильным соперником они буквально бросались в глаза. Сломить оборонительные редуты родоначальников хоккея у подопечных Лаури Марьямяки так и не получилось. Не хватило остроты в нападении.

Ждать ли любителям хоккея битвы России с Канадой? До финала мечты остался последний шаг.