Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге

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Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба «Б» спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста запланированы на 22 февраля (начало — 08:00 мск).

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — говорится в заявлении спортсмена. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил».

«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — сказано в сообщении.

Крушельницкий заявил, что готов действовать в соответствии с процессуальной процедурой. «Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну, а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил. От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи», — говорится в заявлении 25-летнего спортсмена.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.