Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом говорится в заявлении спортсмена, которое предоставил ТАСС глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине
«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — говорится в заявлении спортсмена. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил».
«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух
Крушельницкий заявил, что готов действовать в соответствии с процессуальной процедурой. «Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну, а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил. От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи», — говорится в заявлении 25-летнего спортсмена.
Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.
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