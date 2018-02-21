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21 февраля 2018, 19:31 | Керлинг | ТАСС

Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом говорится в заявлении спортсмена, которое предоставил ТАСС глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

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© ИТАР-ТАСС

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.Во вторник стало известно, что допинг-проба «Б» спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста запланированы на 22 февраля (начало — 08:00 мск).

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — говорится в заявлении спортсмена. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил».

«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — сказано в сообщении.

Крушельницкий заявил, что готов действовать в соответствии с процессуальной процедурой. «Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну, а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил. От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи», — говорится в заявлении 25-летнего спортсмена.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.

© Ньюстюб
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Керлинг

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018

ТАСС, 21 февраля. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».
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