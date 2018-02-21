Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов

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«Штраф оплачен», — цитирует источник, знакомый с ситуацией, AFP.

Уплата штрафа является одним из ключевых условий МОК при решении вопроса об отмене приостановления членства ОКР перед церемонией закрытия Олимпийских игр Пхёнчхане. При соблюдении всех условий Россия, выступающая в Южной Корее под флагом МОК, может пройти на закрытии Игр под национальным флагом.

Проблема на данный момент вновь возникла с применением допинга, который был обнаружен в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого. Его дело будет рассмотрено на заседании спортивного Арбитражного суда 22 февраля.