Россия заплатила МОК штраф в $15 миллионов
Россия заплатила Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 миллионов, на которые была оштрафована в декабре, когда Олимпийский комитет России (ОКР) был временно дисквалифицирован МОК
из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи.
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«Штраф оплачен», — цитирует источник, знакомый с ситуацией, AFP.
Уплата штрафа является одним из ключевых условий МОК при решении вопроса об отмене приостановления членства ОКР перед церемонией закрытия Олимпийских игр Пхёнчхане. При соблюдении всех условий Россия, выступающая в Южной Корее под флагом МОК, может пройти на закрытии Игр под национальным флагом.
Проблема на данный момент вновь возникла с применением допинга, который был обнаружен в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого. Его дело будет рассмотрено на заседании спортивного Арбитражного суда 22 февраля.
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