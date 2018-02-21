Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32638306/
21 февраля 2018, 19:06 | Бобслей, сани, скелетон | Газета.Ру

Бобслеистка Родионова не смогла сдержать слез после 17-го места на Олимпиаде

Российская бобслеистка Александра Родионова расстроена 17-м местом на Олимпиаде в соревнованиях двоек. Слова спортсменки приводит спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Мне очень грустно. И очень стыдно перед людьми, которые на тебя надеялись, перед болельщиками. Не могу сказать, что мы сделали здесь все, что могли. У нас были ошибки, но я не считаю себя пилотом 17-го места, который может побеждать только Нигерию и Ямайку (на этих словах на глазах Родионовой выступили слезы — прим. Дмитрий Окунев)», — сказала Родионова.

Также она отметила, что десятое место показанное днем ранее было для Родионовой и ее очень молодой разгоняющей неплохим результатом.

«И после такого старта можно было бороться, допустим, за восьмое место. На тренировках, вроде, неплохо получается, а на соревнованиях — нет. Причем это проблема не только у нас, а у всей нашей команды», — добавила бобслеистка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Екатерина Андреева и ее «Время»

Новое страшное оружие России

Медведева рассказала об отношении к побившей ее рекорд фигуристке

Почему Крушельницкий признался в допинге
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней