Бобслеистка Родионова не смогла сдержать слез после 17-го места на Олимпиаде
Российская бобслеистка Александра Родионова расстроена 17-м местом на Олимпиаде в соревнованиях двоек. Слова спортсменки приводит спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Мне очень грустно. И очень стыдно перед людьми, которые на тебя надеялись, перед болельщиками. Не могу сказать, что мы сделали здесь все, что могли. У нас были ошибки, но я не считаю себя пилотом 17-го места, который может побеждать только Нигерию и Ямайку (на этих словах на глазах Родионовой выступили слезы — прим. Дмитрий Окунев)», — сказала Родионова.
Также она отметила, что десятое место показанное днем ранее было для Родионовой и ее очень молодой разгоняющей неплохим результатом.
«И после такого старта можно было бороться, допустим, за восьмое место. На тренировках, вроде, неплохо получается, а на соревнованиях — нет. Причем это проблема не только у нас, а у всей нашей команды», — добавила бобслеистка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter