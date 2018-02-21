Бобслеистка Родионова не смогла сдержать слез после 17-го места на Олимпиаде

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«Мне очень грустно. И очень стыдно перед людьми, которые на тебя надеялись, перед болельщиками. Не могу сказать, что мы сделали здесь все, что могли. У нас были ошибки, но я не считаю себя пилотом 17-го места, который может побеждать только Нигерию и Ямайку (на этих словах на глазах Родионовой выступили слезы — прим. Дмитрий Окунев)», — сказала Родионова.

Также она отметила, что десятое место показанное днем ранее было для Родионовой и ее очень молодой разгоняющей неплохим результатом.

«И после такого старта можно было бороться, допустим, за восьмое место. На тренировках, вроде, неплохо получается, а на соревнованиях — нет. Причем это проблема не только у нас, а у всей нашей команды», — добавила бобслеистка.