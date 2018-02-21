Чем сейчас живет Родченков

В ноябре 2015 года, когда Григорий Родченков покинул свой пост директора российской антидопинговой лаборатории, во дворе его дома появились огромные охранники. Они якобы были призваны оградить Родченкова от внимания пытливых репортеров. Но он знал много о путинской России и опасался худшего. «Сегодня он — телохранитель, а завтра — киллер», — рассказал на прошлой неделе сам Родченков.

Он немедленно сбежал. Родченков сказал своей жене Веронике, что будучи астматиком не выносит московскую зиму и переждет ее в солнечном Лос-Анджелесе. Чтобы не вызвать подозрений, он взял с собой совсем немного вещей. «Это был недолгий поцелуй. Я не хотел ее пугать», — вспоминал прощание с женой Родченков.

В Лос-Анджелесе его уже ждал кинопродюсер Брайан Фогель. В сотрудничестве с Родченковым он хотел снять сенсационный документальный фильм о допинге. Проект принял более серьезный оборот, когда Родченков открыл чемодан и показал Фогелю, что он сумел вывезти из России — доказательства существования российской допинговой программы, осуществляемой при содействии государства, сохраненные на ноутбуке на двух жестких дисках. В одном из кадров фильма он говорит жене Веронике по Skype: «Меня тут будут защищать как свидетеля». Сама картина «Икар» была номинирована на «Оскар».

Вся эта шумиха вокруг разоблачений Родченкова очень не понравилась Москве. Газета Times писала: «Владеющий информацией россиянин заявляет, что допинговая программа помогла России завоевать олимпийское золото. А бывший глава Олимпийского комитета России сказал, что Родченкова «надо расстрелять за ложь, как это сделал бы Сталин». Сам Путин же назвал информатора придурком. В декабре прошлого года МОК запретил России участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Вскоре адвокат Родченкова Джим Уолден получил информацию о том, что в США прибыла группа россиян, готовивших покушение на информатора WADA. По словам Уолдена, теперь вооруженная охрана сопровождает переодетого и замаскированного Родченкова во время переездов, чтобы его преследователи «не взяли след».

На прошлой неделе Родченков разместился в загородном отеле, где и дал пресс-конференцию. Он был одет в джинсы и рубашку, темные очки и лайкровую черную балаклаву. Приходилось ее оттягивать, чтобы она не мешала говорить и он был сбоку похож на утку с клювом. Но голос его был узнаваем по фильму «Икар». На вопрос о том, сделали ли ему пластическую операцию или нет, он не ответил.

На тот момент Олимпиада в Пхенчхане шла полным ходом, а Родченков из разоблачителя превратился в заядлого спортивного болельщика. «Я строю свой распорядок дня, чтобы посмотреть прямые трансляции», — рассказывал Родченков. Поэтому он ставит будильник, чтобы не проспать некоторые соревнования. В то утро ему пришлось рано встать, чтобы посмотреть женскую гонку преследования в биатлоне на 10 километров. «Женские соревнования более эмоциональны, чем мужские», — отметил он.

Раздался стук в дверь — обслуживание в номерах. Родченков предусмотрительно отвернулся к стене, а один из телохранителей подошел к двери и взял еду. Обед информатор пропустил, отчасти из-за мешавшей балаклавы, отчасти из-за того, что у него начал расти живот. «В состоянии стресса все время тянет к холодильнику», — говорит Родченков.

Тогда одна из помощниц Уолдена достала из сумочки пакет с острым перцем со своего огорода, который она привезла специально для Родченкова. Обрадованный, он воскликнул: «Да! Я его люблю!». А затем продолжил: «Поскольку я химик, я все время готовлю. Больше всего я люблю варить супы. Но в маленькой чашке суп не сваришь. Нужен объем, особенно для борща». Он также намекнул, что прибавляет в весе, потому что готовит в больших количествах. Ему задали вопрос, бывает ли он в США на русских рынках, чтобы купить необходимые продукты. Родченков ответил: «Это немыслимо. Если я слышу русский язык, я мгновенно разворачиваюсь».

Как рассказывал сам информатор, дома за его диетой следила жена Вероника. Теперь же они вынуждены разговаривать очень коротко, отделывая общими фразами, поскольку ее телефон наверняка прослушивается. Супруги вынуждены ограничиваться только дежурными фразами: «Как дела?», «Как дети?», «У меня все нормально, как у тебя?». Недавно его дочь вышла замуж, но Родченков был вынужден пропустить свадьбу.

Было уже поздно и телохранители Родченкова сказали: «Пора заканчивать». Он начал возиться с очками и маской. Что же он будет делать дальше? «Смотреть конькобежный спорт. Женщины. 1500 м». Может быть, во время рекламы удастся сделать упражнения из ритмической гимнастики. А что на ужин? Он приготовил кастрюлю китайского грибного супа, который ждет его в духовке. Спустя некоторое время Родченков задумался и сказал: «Нет, думаю надо посидеть на диете. Сегодня только фрукты».