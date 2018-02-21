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2 Германия 12 7 5
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21 февраля 2018, 18:56 | Хоккей | Р-Спорт

Тренер сборной Финляндии Марьямяки не собирается покидать пост после ОИ

КАННЫН, 21 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки заявил, что не собирается покидать пост после Олимпиады в Пхенчхане и в марте отправится в Северную Америку для встречи с кандидатами в национальную команду для участия в чемпионате мира.

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© РИА "Новости"

«Мы продолжаем наш путь, мы на правильном пути. В игре с канадцами не хватило везения, не сработало наше большинство. Но в целом проект, запущенный летом 2016 года (когда Марьямяки приступил к работе — ред.), развивается успешно. В следующем месяце я полечу в Северную Америку, чтобы встретиться с кандидатами в сборную из НХЛ», — сказал Марьямяки журналистам.

Сборная Финляндии в среду со счетом 0:1 уступила команде Канады в четвертьфинале Олимпиады. Чемпионат мира пройдет в мае в Дании. Контракт Марьямяки истекает после майского чемпионата мира.
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21 Февраля, 15:10 Зрители 2265 1/4 финала Gangneung Hockey Centre
Канада 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
Финляндия
Главные тренеры
Уилли Дежарден Лаури Марьямяки
Вратари
Скривенс Б. 24:17 (Пулен К. 24:17) Коскинен М. 58:30
1-й период
06:08 Чарльз Геноуэй
17:38 Марк-Андре Граньяни
Петри Контиола 18:15
2-й период
25:26 Брэндон Козун
Марко Анттила 33:36
3-й период
40:55 Максим Норо (Э. О`Делл)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)

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