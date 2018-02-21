Тренер сборной Финляндии Марьямяки не собирается покидать пост после ОИ
КАННЫН, 21 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки заявил, что не собирается покидать пост после Олимпиады в Пхенчхане и в марте отправится в Северную Америку для встречи с кандидатами в национальную команду для участия в чемпионате мира.
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«Мы продолжаем наш путь, мы на правильном пути. В игре с канадцами не хватило везения, не сработало наше большинство. Но в целом проект, запущенный летом 2016 года (когда Марьямяки приступил к работе — ред.), развивается успешно. В следующем месяце я полечу в Северную Америку, чтобы встретиться с кандидатами в сборную из НХЛ», — сказал Марьямяки журналистам.
Сборная Финляндии в среду со счетом 0:1 уступила команде Канады в четвертьфинале Олимпиады. Чемпионат мира пройдет в мае в Дании. Контракт Марьямяки истекает после майского чемпионата мира.
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|21 Февраля, 15:10
|Зрители 2265
|1/4 финала
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Скривенс Б. 24:17 (Пулен К. 24:17)
|Коскинен М. 58:30
|1-й период
|06:08
|Чарльз Геноуэй
|17:38
|Марк-Андре Граньяни
|Петри Контиола
|18:15
|2-й период
|25:26
|Брэндон Козун
|Марко Анттила
|33:36
|3-й период
|40:55
|Максим Норо (Э. О`Делл)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)