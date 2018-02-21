Тренер сборной Финляндии Марьямяки не собирается покидать пост после ОИ

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«Мы продолжаем наш путь, мы на правильном пути. В игре с канадцами не хватило везения, не сработало наше большинство. Но в целом проект, запущенный летом 2016 года (когда Марьямяки приступил к работе — ред.), развивается успешно. В следующем месяце я полечу в Северную Америку, чтобы встретиться с кандидатами в сборную из НХЛ», — сказал Марьямяки журналистам.

Сборная Финляндии в среду со счетом 0:1 уступила команде Канады в четвертьфинале Олимпиады. Чемпионат мира пройдет в мае в Дании. Контракт Марьямяки истекает после майского чемпионата мира.