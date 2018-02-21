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21 февраля 2018, 19:01 | Хоккей | Чемпионат.com

Форсберг и Юханссон обрушились с критикой на главного тренера сборной Швеции

Легенда шведского хоккея Петер Форсберг обрушился с критикой на главного тренера сборной Швеции Рикарда Грёнборга после поражения от Германии в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира (3:4 ОТ).

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© РИА "Новости"

«Это фиаско. Всё должно было закончиться, как закончилось. Грёнборг не сделал ничего, чтобы исправить положение по ходу матча. Мы должны были идти дальше. Посмотрите на Херсли, он сделал около 10 бросков перед тем, как забить. Но вся игра шла только через него», — сказал Форсберг.

Когда Грёнборг оказался в эфире шведского телевидения, Фосрберг продолжил свою критику, непосредственно обращаясь к тренеру.

«Почему Далин играл так мало? Многие в команде играли гораздо хуже, чем он», — сказал Форсберг.

Форсберга поддержал ещё один звёздный игрок шведского хоккея, бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Калле Юханссон.

«Рикард, что это было? Вы держали Далина на лавке два периода, потом выпустили поиграть, он сделал голевой пас, а вы опять его посадили, пока счёт не стал 3:3. Рикард, ему всего 17 лет? Очень сложно в таком возрасте играть в таком формате», — сказал Юханссон Грёнборгу.
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21 Февраля, 15:10 Зрители 2092 1/4 финала Gangneung Hockey Centre
Швеция 3:4
Овертайм
(0:2, 0:0, 3:1)
Германия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Марко Штурм
Вратари
Фаст В. Аус ден Биркен Д.
1-й период
Кристиан Эрхофф 03:30
09:18 Деннис Эверберг
13:13 Деннис Эверберг
Кристиан Эрхофф (П. Хагер, Ф. Шютц) 13:48
Марцель Небельс (М. Кинк) 14:17
2-й период
Брокс Мацек 28:32
3-й период
46:25 Антон Ландер (Р. Далин, Л. Умарк)
Доминик Кахун (Ф. Мауэр) 48:28
Феликс Шютц 49:28
49:35 Патрик Херсли (Л. Умарк, М. Викстранд)
51:37 Микаэль Викстранд (П. Закриссон)
Овертайм
Патрик Раймер (Я. Элиц, Д. Бойл) 61:30
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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