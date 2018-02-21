Форсберг и Юханссон обрушились с критикой на главного тренера сборной Швеции

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«Это фиаско. Всё должно было закончиться, как закончилось. Грёнборг не сделал ничего, чтобы исправить положение по ходу матча. Мы должны были идти дальше. Посмотрите на Херсли, он сделал около 10 бросков перед тем, как забить. Но вся игра шла только через него», — сказал Форсберг.

Когда Грёнборг оказался в эфире шведского телевидения, Фосрберг продолжил свою критику, непосредственно обращаясь к тренеру.

«Почему Далин играл так мало? Многие в команде играли гораздо хуже, чем он», — сказал Форсберг.

Форсберга поддержал ещё один звёздный игрок шведского хоккея, бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Калле Юханссон.

«Рикард, что это было? Вы держали Далина на лавке два периода, потом выпустили поиграть, он сделал голевой пас, а вы опять его посадили, пока счёт не стал 3:3. Рикард, ему всего 17 лет? Очень сложно в таком возрасте играть в таком формате», — сказал Юханссон Грёнборгу.