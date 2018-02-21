Враги России в спорте: Манифика и другие, кому не дает покоя тема допинга

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Бронзовый призер Игр в командном спринте в составе сборной Франции лыжник Морис Манифика пополнил ряды участников Олимпиады, резко высказывавшихся на тему «русского допинга» и выступления наших спортсменов в Пхенчхане. Сначала француз выразил сомнения в том, что через четыре года в результате перепроверки проб россиянин Денис Спицов сохранит медали Пхенчхана, а затем заявил, что «нельзя за один раз искупить много лет допинга». «Нам нужно понаблюдать за молодыми россиянами на протяжении долгого времени», — подчеркнул Манифика.

Но этот инцидент — далеко не первый во время нынешних Игр. «СЭ» вспомнил все.

20 февраля, Магнус НЕДРЕГОТТЕН, Норвегия, керлинг:

— Они украли у нас момент славы, получив медаль на глазах у всего стадиона. Это плохо. Чувство, что нас отстранили в тень, тяжело принять. Мы пробивались через олимпийскую сетку, усиленно старались достичь цели, а затем закончили четвертыми, не зная, что соперник получил преимущество за счет жульничества.

20 февраля, Ив МЮЭРХЭД, Великобритания, керлинг:

Ив МЮЭРХЭД Reuters

— Ненавижу допинг, его использование — это чистое жульничество. Все это очень расстраивает. Когда ты слышишь о положительной допинг-пробе в твоем виде спорта, это очень неприятно. После всего того, что произошло в Сочи, можно было подумать, что они извлекли свой урок, но, к сожалению, это не так.

18 февраля, Уильям ДАТТОН, Канада, коньки:

— Очень странно, что меня нет на Олимпиаде. Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такую ситуацию, не исключив из нормативов результаты российских мошенников. Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.

18 февраля, Ким МЕЙЛМАНС, Бельгия, скелетон:

— Я получала угрозы. Мне писали, мол, хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм — как рак, и я больна. Вы знаете, как «тепло» я отношусь к России. Если в следующем году там пройдет этап Кубка мира, то я туда не поеду.

19 февраля, Ричард ПАУНД, член МОК, основатель ВАДА:

Ричард ПАУНД AFP 2018

— Я изначально был против того, чтобы русские выступали на этой Олимпиаде. Их нельзя было пускать в Пхенчхан.

19 февраля, Сэм ЭДНИ, Канада, санный спорт:

Сэм ЭДНИ AFP 2018

— OAR нельзя позволить пройти под бело-сине-красным флагом на закрытии Олимпиады. МОК нужно выступить с заявлением и сказать — довольно, значит довольно!

11 февраля, Алекс ХАРВИ, Канада, лыжные гонки:

— Не знаю, почему нет Устюгова здесь, у меня большой вопрос на этот счет. То, что здесь нет парней, которых упомянули в докладе Макларена, это правильно, в этом у меня нет никаких сомнений. Они не должны были быть здесь.

18 февраля, Пол ТРУЛСЕН, Норвегия, менеджер сборной по керлингу:

— Честно говоря, я не совсем понимаю, какой эффект дает мельдоний, но помню, что об этом говорили раньше. Когда речь заходит об этой стране, я ничему не удивляюсь. Сейчас я почти не думаю об этой ситуации, в керлинге нет допинга.

19 февраля, Себастьян САМУЭЛЬССОН, Швеция, биатлон:

Себастьян САМУЭЛЬССОН AFP 2018

— Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры. Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать в Тюмень. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль.

16 февраля, Григорий РОДЧЕНКОВ, беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории: