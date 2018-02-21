Манифика против Спицова: зачем вздорный француз напал на русских

32-летний француз Морис Манифика до этого дня отличался скорее результатами на лыжне, чем громкими высказываниями. Только в Пхенчхане он завоевал две бронзы — в командном спринте и в эстафете — оба раза уступив команде «Олимпийских атлетов из России». Четыре года назад в Сочи Манифика с товарищами также остался в эстафете третьим, позади российской сборной.

При этом в отличие от, например, канадца Алекса Харви, Манифика до сих пор открыто никого не критиковал. Казался милым и чрезвычайно общительным парнем, и даже не отказывался от совместных сборов с российской командой. Именно поэтому наши парни Денис Спицов и Александр Большунов после спринта недоумевали.

— Это провокация или ошибка в переводе. Не верю, что Морис мог такое сказать, — заметил Спицов.

Чтобы выяснить, где правда, легче всего было обратиться к самому Манифика. Тем более он раздавал интервью французским журналистам буквально в паре метров от Спицова. Подойти и сказать что-то россиянину в глаза Манифика не решился. Зато в подставленные диктофоны заявил следующее: «Когда вы совершаете ошибки на протяжении 20 или 30 лет и не делаете выводов, невозможно их искупить одной гонкой. Я очень рад за российскую команду, за молодое поколение ваших лыжников. Я хочу им верить, хочу верить, что это честная команда. Но нам нужно понаблюдать за ними на протяжении долгого времени. Нельзя вот так за один раз искупить много лет допинга. Я буду счастлив, если это действительно новая команда. Я очень надеюсь, через четыре года мы не узнаем никаких неприятных новостей».

Позиция у Манифика, на самом деле, очень забавная. Можно либо верить, что у нас чистая команда, и тогда спокойно выступать и не ждать никаких неприятных новостей через четыре года. Либо не верить российским парням — и тогда как-то это мотивировать. Что за 30−40 лет допинга он имеет в виду, тоже не совсем ясно. Если что, за всю советскую историю у нас на Олимпиадах у нас был только один допинговый инцидент — с Галиной Кулаковой в 1976 году.

Манифика, очевидно, пытается усидеть на двух стульях. Когда все пробы наших лыжников спустя десять лет (максимальный срок для перепроверок) окажутся «чистыми», он легко скажет: ну конечно, я же вам сразу говорил, что им верю. Зато в промежутке соберет вистов в глазах западного общественного мнения как главный борец с допингом.

Нашим парням в этих обстоятельствах хочется пожелать выдержки. Не надо пытаться выяснять отношения с французом ни публично, ни в раздевалке. Не стоит даже отказываться от рукопожатий на пьедестале почета, если они где-то пересекутся. Чистые, юные и неопытные россияне вряд ли выиграют у хитрого французского лиса в риторике. Зато на лыжне у них есть все шансы доказать неправоту Манифика собственными победами.

Наталья МАРЬЯНЧИК из Пхенчхана.