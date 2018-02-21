Манифика против Спицова: зачем вздорный француз напал на русских
Бронзовый призер Игр в командном спринте опытный французский лыжник Морис Манифика
зачем-то бросился критиковать российских лыжников, утверждая, что «даже одна удачная гонка не может перечеркнуть 30−40 лет использования допинга».
32-летний француз Морис Манифика до этого дня отличался скорее результатами на лыжне, чем громкими высказываниями. Только в Пхенчхане он завоевал две бронзы — в командном спринте и в эстафете — оба раза уступив команде «Олимпийских атлетов из России». Четыре года назад в Сочи Манифика с товарищами также остался в эстафете третьим, позади российской сборной.
При этом в отличие от, например, канадца Алекса Харви, Манифика до сих пор открыто никого не критиковал. Казался милым и чрезвычайно общительным парнем, и даже не отказывался от совместных сборов с российской командой. Именно поэтому наши парни Денис Спицов и Александр Большунов после спринта недоумевали.
— Это провокация или ошибка в переводе. Не верю, что Морис мог такое сказать, — заметил Спицов.
Чтобы выяснить, где правда, легче всего было обратиться к самому Манифика. Тем более он раздавал интервью французским журналистам буквально в паре метров от Спицова. Подойти и сказать
Позиция у Манифика, на самом деле, очень забавная. Можно либо верить, что у нас чистая команда, и тогда спокойно выступать и не ждать никаких неприятных новостей через четыре года. Либо не верить российским парням — и тогда
Манифика, очевидно, пытается усидеть на двух стульях. Когда все пробы наших лыжников спустя десять лет (максимальный срок для перепроверок) окажутся «чистыми», он легко скажет: ну конечно, я же вам сразу говорил, что им верю. Зато в промежутке соберет вистов в глазах западного общественного мнения как главный борец с допингом.
Нашим парням в этих обстоятельствах хочется пожелать выдержки. Не надо пытаться выяснять отношения с французом ни публично, ни в раздевалке. Не стоит даже отказываться от рукопожатий на пьедестале почета, если они
Наталья МАРЬЯНЧИК из Пхенчхана.
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