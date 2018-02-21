Барнашов назвал лукавством критику тренеров со стороны Акимовой во время ОИ

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В беседах с журналистами на Олимпиаде Акимова сказала, что никто из тренерского штаба женской сборной России во главе с Сергеем Коноваловым за все время ее пребывания на Играх не поинтересовался тем, как она живет и готовится к стартам, а после заявила, что утратила доверие к специалистам национальной команды.

«По этой ситуации единственное, что могу сказать — Таня лукавит. С ней рядом находился тренер [Николай] Загурский, тот человек, который проработал с ней весь подготовительный период и который находился с ней каждый день. У нее есть личный тренер, с которым она созванивалась на протяжении всего подготовительного периода и советовалась с ним. Сказать, что она осталась без внимания тренеров, нельзя. Пусть это останется на ее совести», — заявил Барнашов.

Помимо Акимовой, участие в Олимпиаде приняли еще три российских биатлониста: Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Ульяна Кайшева. Спортсмены не сумели завоевать медали.

Олимпиада завершится 25 февраля.