Барнашов назвал лукавством критику тренеров со стороны Акимовой во время ОИ
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Биатлонистка Татьяна Акимова лукавила, критикуя недопущенных на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане тренеров национальной сборной России за игнорирование своей персоны во время Игр. Об этом ТАСС заявил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.
В беседах с журналистами на Олимпиаде Акимова сказала, что никто из тренерского штаба женской сборной России во главе с Сергеем Коноваловым за все время ее пребывания на Играх не поинтересовался тем, как она живет и готовится к стартам, а после заявила, что утратила доверие к специалистам национальной команды.
«По этой ситуации единственное, что могу сказать — Таня лукавит. С ней рядом находился тренер [Николай] Загурский, тот человек, который проработал с ней весь подготовительный период и который находился с ней каждый день. У нее есть личный тренер, с которым она созванивалась на протяжении всего подготовительного периода и советовалась с ним. Сказать, что она осталась без внимания тренеров, нельзя. Пусть это останется на ее совести», — заявил Барнашов.
Помимо Акимовой, участие в Олимпиаде приняли еще три российских биатлониста: Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Ульяна Кайшева. Спортсмены не сумели завоевать медали.
Олимпиада завершится 25 февраля.
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