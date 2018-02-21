Без Скривенса, но с медалями! Канада уже может готовиться к финалу

Скучное начало. Затишье перед бурей?

Пожалуй, это была самая статусная четвертьфинальная пара на текущем олимпийском турнире. Команды подходили к матчу в немного разных физических кондициях. Финны, в отличие от своего соперника, играли в стыковом матче с корейцами, где им пришлось изрядно повозиться с хозяевами турнира, в то время как канадцы спокойно готовились к игре.

Первый период прошёл при осторожной игре с обеих сторон. Понимая всю важность и значимость матча, соперники старались не рисковать без особой необходимости. Обернулось всё довольно скучной игрой. Марк-Андре Граньяни удалился ближе к концу первого периода. Но финны не смогли даже толком войти в зону канадцев, и меньше чем через минуту отдыхать на скамейку штрафников пошёл Петри Контиола. Дженоуэй неплохо приложился с левого фланга, но Коскинен был на месте.

Бей своих, чтобы чужие боялись!

Первый опасный момент во второй двадцатиминутке оказался на счету канадской команды. Эндрю Эббет на скорости вылетел на ворота финской команды. Он послал шайбу низом, но Коскинен был начеку, а Линдену Вею не хватило буквально шага, чтобы догнать отскок и послать шайбу в пустой угол. Финны скоро ответили. Велли-Матти Савинайнен хорошо открылся на пятачке. Ему тотчас же отдали пас, и Эрик О́Делл, дабы помешать форварду «Югры» забить, толкнул его на Скривенса, Бен из этой передряги целым выбраться не смог, и вместо него в игру пришлось вступить Пулену.

В целом, канадцы активнее провели начало второго периода. За всю первую треть встречи они нанесли всего четыре броска, в то время как за первые пять минут второго они пять раз угрожали владениям Коскинена. Но до серьёзных моментов дело не доходило. Вскоре уже финны получили численное преимущество. Из опасных ситуаций, которые они смогли создать, можно отметить бросок Контиолы. Лепистё отдал ему поперечный пас, и Петри выстрелил с первого касания. Пулен угрозу отразил. Впрочем, даже в меньшинстве канадцы огрызались. В целом, преимущество было на их стороне. Но опасности по-прежнему возникали у ворот Канады. Пююряля, получив шайбу в нескольких метрах от ворот, выстрелил с кистей. Попав в Коскинена, он же сыграл и на добивании, но здесь ему активно помешали защитники.

Остаток второго периода также прошёл при преимуществе родоначальников хоккея. Хороший момент был у Рене Бурка, он угрожал всего с нескольких метров с острого угла, но Коскинен — не того уровня голкипер, чтобы пропускать такие броски. Под самый конец периода у финнов была пара интересных моментов, но распечатать ворота Пулена они не смогли. 0:0 после двух периодов — и эта пара, которые многие называли самой интересной в четвертьфинале, превратилась в самую сухую.

Как Норо похоронил финнов

Лёд тронулся в начале третьего периода. Канада открыла счёт. На излёте первой минуты игрового отрезка «кленовые» выиграли вбрасывание в зоне соперника. О́Делл с точки отдал результативный пас на Максима Норо, и тем самым отчасти реабилитировался за то, что нанёс травму Скривенса. А Норо выстрелил с дальней дистанции как из пушки, и Коскинен ничего не смог с этим поделать.

После пропущенного гола команда Финляндии активизировались, ведь терять им было больше нечего. Опасно на пятаке открывался Савинайнен, но вместо шайбы в ворота влетел он сам. Но до сверхсерьёзных ситуаций у владений Пулена дело не доходило. Канадцы стали играть глубже (и это при счёте 1:0), а финны безуспешно пытались пробить их стену. Чем ближе к концу периода, тем больше наши географические соседи давили на соперника, но то было не планомерное давление. Скорее, оно напоминало агонию. Как водится, на последней минуте финны взяли тайм-аут, после которого сняли вратаря и выпустили на площадку своих лучших бомбардиров — Толванена и Лепистё. Не помогло. У ворот канадцев было жарко, но взорвать обстановку голом подопечные Марьямяки не смогли.

1:0 — Канада, проведя напряжённый матч, вышла в полуфинал, показав чудеса игры в обороне. Родоначальники хоккея не пропускают уже на протяжении восьми периодов подряд. И могут не пропустить ещё как минимум три периода. Ведь в полуфинале они сыграет со сборной Германией.