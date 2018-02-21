Сборная Германии сыграет с канадцами в полуфинале Олимпиады

В составе сборной Германии шайбами отметились Кристиан Эрхофф (14-я минута), Марсель Нёбельс (15), Доминик Кахун (49) и Патрик Раймер (62). У команды Швеции отличились Антон Ландер (47), Патрик Херсли (50) и Микаэль Викстранд (52).

В другом матче ½ финала команда олимпийских атлетов из России сыграет со сборной Чехии.

Полуфиналы пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали олимпийского хоккейного турнира пройдет 24 февраля, финал — 25 февраля.