Российские лыжники в Пхёнчхане по числу медалей превзошли результат Игр в Сочи

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Награды российским лыжникам на Олимпиаде приносит практически каждый соревновательный день, исключением стала только женская гонка с раздельным стартом на 10 км. Большунов и Юлия Белорукова взяли по бронзе в личном спринте, Спицов — в гонке с раздельным стартом на 15 км, вторыми и третьими соответственно в эстафетах стали мужские и женские команды.

Тактическая ошибка

Была надежда, что успех лыжников в среду поддержат и девушки, однако Белорукова и Наталья Непряева в финале командного спринта стали только девятыми. Лыжницы очень много проигрывали при прохождении спуска, а на предпоследнем этапе Непряеву настигла еще одна неприятность — сломалась палка, что окончательно лишило россиянок шансов на призовое место.

Впрочем, еще в полуфинале было понятно, что лыжницы в этот день вряд ли смогут бороться за высокие места — в решающую стадию они прошли не напрямую, а по времени. Спицов и Большунов, напротив, сразу заявили о готовности завоевать медаль, выиграв свой полуфинальный забег.

После окончания гонки они даже признались, что им было по силам побороться за золото, однако тактическая ошибка Спицова перед последней передачей эстафеты позволила норвежцам оторваться от преследователей.

«Для золота хватало всего, просто помешала маленькая тактическая ошибка Дениса на его последнем этапе. Им было потеряно несколько секунд, поскольку он встал за [Морисом] Манифика, который немного притормозил его, он не смог работать за [Мартином] Сундбю. Я старался закрыть просвет, но Йоханнесу [Клэбо] этого достаточно, чтобы на финише завоевать золотую медаль», — сказал Большунов.

Несмотря на это, оба спортсмена не скрывали своего удовлетворения от второго места, особенно Спицов, который, по собственному признанию, ужа давно не выступал в командном спринте. Он отметил, что если бы к Играм был допущен двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, россияне бы практически наверняка завоевали золото, места в составе для соотечественника спортсмен бы не пожалел.

Молодость побила опыт

На Олимпиаду приглашение не получили не только Устюгов, но и все другие российские лыжники, которые принимали участие в Играх в Сочи, в числе которых олимпийский чемпион Александр Легков, призеры тех Игр Максим Вылегжанин и Никита Крюков. По этой причине Олимпиада в Пхёнчхане является дебютной для всех ее российских призеров по лыжным гонкам. Однако такой статус не помешал недавним участникам молодежных чемпионатов мира превзойти результат, показанный более опытными соотечественниками в Сочи. Тогда россияне завоевали пять наград: золото, три серебра и бронзу, сейчас на счету команды два серебра и четыре бронзы. И это при том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не скрывает, что перед началом Игр надеялась, что ее спортсмены возьмут хотя бы одну награду.

Впереди в соревновательной программе лыжных гонок еще два старта — женский и мужской марафоны. Если верить тренеру Большунова Юрию Бородавко, именно к этой гонке его воспитанник должен выйти на пик формы.

Гонка пройдет 24 февраля, за день до окончания Игр. В Сочи в забеге на 50 км россияне заняли весь пьедестал. На этот раз ожидать такого не стоит, однако надежда на высшую награду в свете столь сенсационного выступления сохраняется.