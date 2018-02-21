Пхенчхан-2018. Почему биатлонисты зарабатывают больше лыжников

25-летний Сергей Ридзик мог сейчас работать электрогазосварщиком на комбинате «Североникель» (теперь это предприятие входит в состав Кольской горно-металлургической компании) в родном городе. «В Мончегорске небольшой выбор вариантов: одни бывшие одноклассники работают на комбинате, другие — в полиции», — рассказывал спортсмен в интервью изданию «Большой спорт».

Но, к счастью, в его жизни появился спорт. Спасибо маме, которая отвела сына в горнолыжную секцию, и МОК, который с 2010-го включил ски-кросс (скоростной спуск наперегонки — 4 участника на заезд — по специальной трассе с виражами и трамплинами) в олимпийскую программу. 21 февраля 2018 года Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады — и это едва ли не самая неожиданная российская медаль Игр.

Фристайлист Сергей Ридзик РИА "Новости"

Еще 10 дней назад мы и серебро в мужском командном спринте назвали бы неожиданным, но молодые российские лыжники так феноменально выступают в Пхенчхане, что в спринтерских эстафетах болельщики осторожно надеялись даже на золото. Но нет — норвежцев (Клэбо/Сундбю) опередить не удалось, зато Александр Большунов и Денис Спицов оказались быстрее французов. Это третье серебро и 13-я медаль в копилке команды OAR. Только золота не хватает. 23 февраля исправить ноль в этой графе могут фигуристки: после короткой программы Алина Загитова лидирует с мировым рекордом, Евгения Медведева вторая. Сделали еще один шаг к победе хоккеисты. Разгромно обыграв Норвегию, российская команда вышла на Чехию в полуфинале.

Хотя кто знает — может, до золота сюрпризом все-таки добегут лыжники? В программе еще два марафона.

Среди лыжных видов спорта топ-4 по популярности составляют биатлон (535 млн телезрителей за сезон 2016/17), лыжные гонки (1,2 млрд), горнолыжный спорт (2,7 млрд) и прыжки с трамплина (2,9 млрд). Казалось бы, чем больше аудитория, тем больше может заработать федерация (дороже продать телеправа, привлечь спонсоров) и, соответственно, больше заплатить спортсменам. Однако в прыжках с трамлина — самом рейтинговом виде — не самые крупные призовые. Возможно, на ситуацию влияет компактность рынка: соревнования прыгунов очень здорово смотрят только в Польше (откуда родом супергерой Камил Стох) и Германии (там интересуются всеми лыжными видами), в остальных странах интерес сильно ниже.

А вот телеаудитория горнолыжного спорта географически распределена более равномерно — спонсорам такое нравится, поэтому призовой фонд Кубка мира составляет €7,4 млрд, что в два раза больше идущего на втором месте биатлона (€3,3 млрд). Победитель горнолыжного этапа может заработать €33 000 — €69 000 в зависимости от престижности соревнований. В сезоне 2017/18 самый богатый этап прошел в австрийском Флахау и собрал на трибунах 12 000 зрителей: ночной слалом выиграла 22-летняя американка Микаэла Шиффрин и стала богаче на €69 000. Всего в этом сезоне Микаэла уже заработала €520 000, что составляет 1/7 часть всего разыгранного среди женщин фонда. Лидер мужских горных лыж австриец Марсель Хиршер положил на свой счет пока только €460 000. У обоих еще будет шанс пополнить свой кошелек в конце сезона, а пока на Олимпиаде они подтверждают свой статус: Шиффрин взяла золото в гигантском слаломе, а Хиршер выиграл два вида из двух.

Горнолыжник Марсель Хиршер AFP 2018

Спортсмены из других лыжных дисциплин могут только позавидовать горнолыжникам. Так, биатлонный лидер Мартен Фуркад, трехкратный (пока) олимпийский чемпион Пхенчхана, ни разу в этом сезоне не опускался ниже 3 места в личных стартах: 15 подиумов в 15 гонках. Но даже такой результат позволил ему заработать лишь €167 700. Конечно, француз может получить еще €28 000 за победу в общем зачете (сейчас у него плюс 53 очка от преследователя — норвежца Йоханнеса Бо). Но даже если Фуркад выиграет все оставшиеся гонки (их 7, а за победу полагается €13 000) и получит бонусы за лидерские майки, ему все равно не дотянуться до горнолыжников.

В лыжных гонках и прыжках с трамплина призовые на этапах Кубка мира гораздо скромнее. Победители получают по €10 000. Но в этих видах проводятся многодневные старты, которые имеют особый статус и привлекают большое количество зрителей и спонсоров. У прыгунов это «Турне четырех трамплинов», которое в этом сезоне состоялось в 66-й раз. Поляк Камил Стох впервые с 2002 года и второй раз за всю историю стал абсолютным чемпионом этого турнира (то есть выиграл все 4 этапа) и заработал €55 300 — больше половины всех своих призовых за сезон, € 91 000.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо AFP 2018