Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32637657/
21 февраля 2018, 17:56 | Лыжный спорт | Forbes

Пхенчхан-2018. Почему биатлонисты зарабатывают больше лыжников

Электрогазосварщик становится олимпийским призером, а юные российские лыжники продолжают выигрывать медали — главные темы дня в олимпийском сериале Forbes.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

25-летний Сергей Ридзик мог сейчас работать электрогазосварщиком на комбинате «Североникель» (теперь это предприятие входит в состав Кольской горно-металлургической компании) в родном городе. «В Мончегорске небольшой выбор вариантов: одни бывшие одноклассники работают на комбинате, другие — в полиции», — рассказывал спортсмен в интервью изданию «Большой спорт».

Но, к счастью, в его жизни появился спорт. Спасибо маме, которая отвела сына в горнолыжную секцию, и МОК, который с 2010-го включил ски-кросс (скоростной спуск наперегонки — 4 участника на заезд — по специальной трассе с виражами и трамплинами) в олимпийскую программу. 21 февраля 2018 года Ридзик стал бронзовым призером Олимпиады — и это едва ли не самая неожиданная российская медаль Игр.

Фристайлист Сергей Ридзик
© РИА "Новости"

Еще 10 дней назад мы и серебро в мужском командном спринте назвали бы неожиданным, но молодые российские лыжники так феноменально выступают в Пхенчхане, что в спринтерских эстафетах болельщики осторожно надеялись даже на золото. Но нет — норвежцев (Клэбо/Сундбю) опередить не удалось, зато Александр Большунов и Денис Спицов оказались быстрее французов. Это третье серебро и 13-я медаль в копилке команды OAR. Только золота не хватает. 23 февраля исправить ноль в этой графе могут фигуристки: после короткой программы Алина Загитова лидирует с мировым рекордом, Евгения Медведева вторая. Сделали еще один шаг к победе хоккеисты. Разгромно обыграв Норвегию, российская команда вышла на Чехию в полуфинале.

Хотя кто знает — может, до золота сюрпризом все-таки добегут лыжники? В программе еще два марафона.

Среди лыжных видов спорта топ-4 по популярности составляют биатлон (535 млн телезрителей за сезон 2016/17), лыжные гонки (1,2 млрд), горнолыжный спорт (2,7 млрд) и прыжки с трамплина (2,9 млрд). Казалось бы, чем больше аудитория, тем больше может заработать федерация (дороже продать телеправа, привлечь спонсоров) и, соответственно, больше заплатить спортсменам. Однако в прыжках с трамлина — самом рейтинговом виде — не самые крупные призовые. Возможно, на ситуацию влияет компактность рынка: соревнования прыгунов очень здорово смотрят только в Польше (откуда родом супергерой Камил Стох) и Германии (там интересуются всеми лыжными видами), в остальных странах интерес сильно ниже.

А вот телеаудитория горнолыжного спорта географически распределена более равномерно — спонсорам такое нравится, поэтому призовой фонд Кубка мира составляет €7,4 млрд, что в два раза больше идущего на втором месте биатлона (€3,3 млрд). Победитель горнолыжного этапа может заработать €33 000 — €69 000 в зависимости от престижности соревнований. В сезоне 2017/18 самый богатый этап прошел в австрийском Флахау и собрал на трибунах 12 000 зрителей: ночной слалом выиграла 22-летняя американка Микаэла Шиффрин и стала богаче на €69 000. Всего в этом сезоне Микаэла уже заработала €520 000, что составляет 1/7 часть всего разыгранного среди женщин фонда. Лидер мужских горных лыж австриец Марсель Хиршер положил на свой счет пока только €460 000. У обоих еще будет шанс пополнить свой кошелек в конце сезона, а пока на Олимпиаде они подтверждают свой статус: Шиффрин взяла золото в гигантском слаломе, а Хиршер выиграл два вида из двух.

Горнолыжник Марсель Хиршер
© AFP 2018

Спортсмены из других лыжных дисциплин могут только позавидовать горнолыжникам. Так, биатлонный лидер Мартен Фуркад, трехкратный (пока) олимпийский чемпион Пхенчхана, ни разу в этом сезоне не опускался ниже 3 места в личных стартах: 15 подиумов в 15 гонках. Но даже такой результат позволил ему заработать лишь €167 700. Конечно, француз может получить еще €28 000 за победу в общем зачете (сейчас у него плюс 53 очка от преследователя — норвежца Йоханнеса Бо). Но даже если Фуркад выиграет все оставшиеся гонки (их 7, а за победу полагается €13 000) и получит бонусы за лидерские майки, ему все равно не дотянуться до горнолыжников.

В лыжных гонках и прыжках с трамплина призовые на этапах Кубка мира гораздо скромнее. Победители получают по €10 000. Но в этих видах проводятся многодневные старты, которые имеют особый статус и привлекают большое количество зрителей и спонсоров. У прыгунов это «Турне четырех трамплинов», которое в этом сезоне состоялось в 66-й раз. Поляк Камил Стох впервые с 2002 года и второй раз за всю историю стал абсолютным чемпионом этого турнира (то есть выиграл все 4 этапа) и заработал €55 300 — больше половины всех своих призовых за сезон, € 91 000.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо
© AFP 2018

Денежным лидером в лыжных гонках является 21-летний норвежец Йоханнес Клэбо, трехкратный чемпион Пхенчхана-2018. За первую половину сезона 2017/18 выиграл восемь гонок и получил €109 000. Хотя мог и больше, если бы не пропустил из-за подготовки к Олимпиаде лыжную многодневку «Тур де Ски», призовой фонд которой составляет €477 000.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Антон Кушнир благодарен Президенту за поддержку команды на Олимпиаде в Пхенчхане

Антон Кушнир благодарен Президенту за поддержку команды на Олимпиаде в Пхенчхане

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом фристайлист сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей  

Токсичный долг. Сможет ли Рустам Тарико договориться с держателями дефолтных бондов

Звезды «Украины». Как устроен бизнес легендарной гостиницы

Чиновников уплотнили. Шесть министерств переезжают в «Москва-Сити»

Нефтяной регулятор. Смогут ли участники сделки ОПЕК+ диктовать свою волю рынку
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней