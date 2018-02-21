Пхенчхан-2018. Почему биатлонисты зарабатывают больше лыжников
Электрогазосварщик становится олимпийским призером, а юные российские лыжники продолжают выигрывать медали — главные темы дня в олимпийском сериале Forbes.
25-летний Сергей Ридзик мог сейчас работать электрогазосварщиком на комбинате «Североникель» (теперь это предприятие входит в состав Кольской
Но, к счастью, в его жизни появился спорт. Спасибо маме, которая отвела сына в горнолыжную секцию, и МОК, который с 2010-го включил
Еще 10 дней назад мы и серебро в мужском командном спринте назвали бы неожиданным, но молодые российские лыжники так феноменально выступают в Пхенчхане, что в спринтерских эстафетах болельщики осторожно надеялись даже на золото. Но нет — норвежцев (Клэбо/Сундбю) опередить не удалось, зато Александр Большунов и Денис Спицов оказались быстрее французов. Это третье серебро и 13-я медаль в копилке команды OAR. Только золота не хватает. 23 февраля исправить ноль в этой графе могут фигуристки: после короткой программы Алина Загитова лидирует с мировым рекордом, Евгения Медведева вторая. Сделали еще один шаг к победе хоккеисты. Разгромно обыграв Норвегию, российская команда вышла на Чехию в полуфинале.
Хотя кто знает — может, до золота сюрпризом
Среди лыжных видов спорта топ-4 по популярности составляют биатлон (535 млн телезрителей за сезон 2016/17), лыжные гонки (1,2 млрд), горнолыжный спорт (2,7 млрд) и прыжки с трамплина (2,9 млрд). Казалось бы, чем больше аудитория, тем больше может заработать федерация (дороже продать телеправа, привлечь спонсоров) и, соответственно, больше заплатить спортсменам. Однако в прыжках с трамлина — самом рейтинговом виде — не самые крупные призовые. Возможно, на ситуацию влияет компактность рынка: соревнования прыгунов очень здорово смотрят только в Польше (откуда родом супергерой Камил Стох) и Германии (там интересуются всеми лыжными видами), в остальных странах интерес сильно ниже.
А вот телеаудитория горнолыжного спорта географически распределена более равномерно — спонсорам такое нравится, поэтому призовой фонд Кубка мира составляет €7,4 млрд, что в два раза больше идущего на втором месте биатлона (€3,3 млрд). Победитель горнолыжного этапа может заработать €33 000 — €69 000 в зависимости от престижности соревнований. В сезоне 2017/18 самый богатый этап прошел в австрийском Флахау и собрал на трибунах 12 000 зрителей: ночной слалом выиграла 22-летняя американка Микаэла Шиффрин и стала богаче на €69 000. Всего в этом сезоне Микаэла уже заработала €520 000, что составляет 1/7 часть всего разыгранного среди женщин фонда. Лидер мужских горных лыж австриец Марсель Хиршер положил на свой счет пока только €460 000. У обоих еще будет шанс пополнить свой кошелек в конце сезона, а пока на Олимпиаде они подтверждают свой статус: Шиффрин взяла золото в гигантском слаломе, а Хиршер выиграл два вида из двух.
Спортсмены из других лыжных дисциплин могут только позавидовать горнолыжникам. Так, биатлонный лидер Мартен Фуркад, трехкратный (пока) олимпийский чемпион Пхенчхана, ни разу в этом сезоне не опускался ниже 3 места в личных стартах: 15 подиумов в 15 гонках. Но даже такой результат позволил ему заработать лишь €167 700. Конечно, француз может получить еще €28 000 за победу в общем зачете (сейчас у него плюс 53 очка от преследователя — норвежца Йоханнеса Бо). Но даже если Фуркад выиграет все оставшиеся гонки (их 7, а за победу полагается €13 000) и получит бонусы за лидерские майки, ему все равно не дотянуться до горнолыжников.
В лыжных гонках и прыжках с трамплина призовые на этапах Кубка мира гораздо скромнее. Победители получают по €10 000. Но в этих видах проводятся многодневные старты, которые имеют особый статус и привлекают большое количество зрителей и спонсоров. У прыгунов это «Турне четырех трамплинов», которое в этом сезоне состоялось в 66-й раз. Поляк Камил Стох впервые с 2002 года и второй раз за всю историю стал абсолютным чемпионом этого турнира (то есть выиграл все 4 этапа) и заработал €55 300 — больше половины всех своих призовых за сезон, € 91 000.
Денежным лидером в лыжных гонках является 21-летний норвежец Йоханнес Клэбо, трехкратный чемпион Пхенчхана-2018. За первую половину сезона 2017/18 выиграл восемь гонок и получил €109 000. Хотя мог и больше, если бы не пропустил
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