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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
весь медальный зачет
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21 февраля 2018, 17:28 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 22 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В четверг 22 февраля в Южной Корее разыграют десять комплектов медалей. Не пропустите!

Видеопоток Telesport

3:25 — 5:15 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 2

4:15 — 6:10 — Горные лыжи. Мужчины, слалом, 1-я попытка.

7:45 — 9:40 — Горные лыжи. Мужчины, слалом (разыгрываются медали)

14:15 — 15:45 — Биатлон. Женщины, эстафета (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

2:55 — 4:55 — Фристайл. Женщины, ски-кросс, квалификация.

5:30 — 7:00 — Фристайл. Мужчины, хаф-пайп (разыгрываются медали)

10:25 — 11:10 — Двоеборье. Командные соревнования.

13:20 — 14:20 — Двоеборье. Командные соревнования (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 4

3:25 — 5:15 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, финал (разыгрываются медали)

6:00 — 7:50 — Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация. Мужчины, параллельный гигантский слалом, квалификация.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Мужчины, ½ финала.

Видеопоток Telesport 5

3:00 — 6:00 — Керлинг. Мужчины. Тай-брейк.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Мужчины, ½ финала.

Видеопоток Telesport 6

7:10 — 10:00 — Хоккей. Женщины, финал. Канада — США (разыгрываются медали)

13:10 — 15:45 — Шорт-трек. Мужчины, 500 м, финал (разыгрываются медали). Эстафета, финал (разыгрываются медали). Женщины, 1000 м, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 7

5:20 — 6:55 — Горные лыжи. Женщины, комбинация.

8:55 — 10:15 — Горные лыжи. Женщины, комбинация (разыгрываются медали)
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