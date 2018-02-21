Расписание видеотрансляций Олимпиады: 22 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В четверг 22 февраля в Южной Корее разыграют десять комплектов медалей. Не пропустите!
Видеопоток Telesport
3:25 — 5:15 — Сноуборд. Женщины,
Видеопоток Telesport 2
4:15 — 6:10 — Горные лыжи. Мужчины, слалом, 1-я попытка.
7:45 — 9:40 — Горные лыжи. Мужчины, слалом (разыгрываются медали)
14:15 — 15:45 — Биатлон. Женщины, эстафета (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
2:55 — 4:55 — Фристайл. Женщины,
5:30 — 7:00 — Фристайл. Мужчины,
10:25 — 11:10 — Двоеборье. Командные соревнования.
13:20 — 14:20 — Двоеборье. Командные соревнования (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 4
3:25 — 5:15 — Сноуборд. Женщины,
6:00 — 7:50 — Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация. Мужчины, параллельный гигантский слалом, квалификация.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Мужчины, ½ финала.
Видеопоток Telesport 5
3:00 — 6:00 — Керлинг. Мужчины.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Мужчины, ½ финала.
Видеопоток Telesport 6
7:10 — 10:00 — Хоккей. Женщины, финал. Канада — США (разыгрываются медали)
13:10 — 15:45 —
Видеопоток Telesport 7
5:20 — 6:55 — Горные лыжи. Женщины, комбинация.
8:55 — 10:15 — Горные лыжи. Женщины, комбинация (разыгрываются медали)
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