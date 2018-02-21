Норвежские конькобежцы побили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх-2018

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В полуфинале Ховард Бёкко, Симен Спилер Нильсен и Сверре Лунде Педерсен показали результат 3 минуты 37,08 секунды и на 0,63 секунды превзошли олимпийский рекорд, который был установлен голландской командой на Играх в Сочи четыре года назад.

Финал в этом виде программы пройдет в среду и начнется в 16:17 мск.