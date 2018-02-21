Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32636259/
21 февраля 2018, 15:56 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Норвежские конькобежцы побили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх-2018

КАННЫН, 21 фев — РИА Новости. Норвежские конькобежцы установили новый олимпийский рекорд в командной гонке на Играх в Южной Корее.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В полуфинале Ховард Бёкко, Симен Спилер Нильсен и Сверре Лунде Педерсен показали результат 3 минуты 37,08 секунды и на 0,63 секунды превзошли олимпийский рекорд, который был установлен голландской командой на Играх в Сочи четыре года назад.

Финал в этом виде программы пройдет в среду и начнется в 16:17 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?

Война со спортом: американцы требуют выгнать российского хоккеиста с ОИ

Медведева назвала свое соперничество с Загитовой войной

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней