Норвежские конькобежцы побили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх-2018
КАННЫН, 21 фев — РИА Новости. Норвежские конькобежцы установили новый олимпийский рекорд в командной гонке на Играх в Южной Корее.
В полуфинале Ховард Бёкко, Симен Спилер Нильсен и Сверре Лунде Педерсен показали результат 3 минуты 37,08 секунды и на 0,63 секунды превзошли олимпийский рекорд, который был установлен голландской командой на Играх в Сочи четыре года назад.
Финал в этом виде программы пройдет в среду и начнется в 16:17 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter