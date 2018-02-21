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21 февраля 2018, 16:14 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Юлия Белорукова и Наталья Непряева: Всё было как надо, кроме самочувствия

В финале женского командного спринта наши девушки заняли девятое место, уступив завоевавшим золото американкам 45,29 секунды.

— Как прошёл этот спринт для вас? Что получилось, а что нет?

— Конец Олимпиады, немножко сказывается усталость, — начала Юлия Белорукова. — Физическая, моральная — любая усталость сказывается. Сегодня не получилось удержаться хотя бы в пятёрке, но, тем не менее, мы прошли в финал, в топ-10. Конечно, этим, может быть, не очень надо гордиться, но ничего в этом страшного не вижу.

— Да и я не вижу, потому что у всех бывают неудачные дни на работе. Что было не так? Нервы? Лыжи? Погода? Самочувствие? Или всё было как надо?

— Всё было как надо, кроме самочувствия. У меня в первую очередь, у Наташки не знаю, она сама скажет.

В этот момент к разговору присоединилась Наталья Непряева:

— У меня тоже. Если сравнивать с предыдущими гонками, сегодня было намного тяжелее. Накопилась какая-то эмоциональная усталость и, конечно же, очень сильно «давало» по мышцам с первых кругов. Я теперь не знаю насчёт гонки на 30 километров, наверное, буду думать. Но всё-таки скорее всего выйду на старт.
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