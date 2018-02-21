Юлия Белорукова и Наталья Непряева: Всё было как надо, кроме самочувствия

— Как прошёл этот спринт для вас? Что получилось, а что нет?

— Конец Олимпиады, немножко сказывается усталость, — начала Юлия Белорукова. — Физическая, моральная — любая усталость сказывается. Сегодня не получилось удержаться хотя бы в пятёрке, но, тем не менее, мы прошли в финал, в топ-10. Конечно, этим, может быть, не очень надо гордиться, но ничего в этом страшного не вижу.

— Да и я не вижу, потому что у всех бывают неудачные дни на работе. Что было не так? Нервы? Лыжи? Погода? Самочувствие? Или всё было как надо?

— Всё было как надо, кроме самочувствия. У меня в первую очередь, у Наташки не знаю, она сама скажет.

В этот момент к разговору присоединилась Наталья Непряева: