Теперь уже мало и нам! У России новая медаль в лыжах, но хочется золота

Корейский норвежец успел лишь покрасоваться

Денис Спицов и Александр Большунов на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают почти синхронно. Они выиграли сначала по личной бронзе, а затем завоевали серебро в составе эстафетной сборной. Командный спринт давал им возможность шагнуть на ступень выше, но для этого нужно было снова удивить олимпийских богов из Норвегии Мартина Сундбю и Йоханнеса Клэбо, а также справиться с итальянцами, ведомыми лучшим коньковым спринтером последних лет Федерико Пеллегрино.

Но первым испытанием на Играх для россиян был полуфинал, где главными соперниками были шведы. Старт в нашей команде принял Спицов, который позволил целый километр полидировать корейцу и покрасоваться перед местными зрителями. Впрочем кореец этот не так прост. Его зовут Магнус Ким. Он родился в Норвегии, где вырос и тренировался и был победителем юношеской Олимпиады. Группа лидеров сохраняла свою целостность до конца второго этапа, пока не сделал рывок Калле Халфварссон. За ним удержался только австриец Доминик Балдауф, а Большунов поймал небольшой просвет. Спицов повёл за собой группу преследователей и отыграл это небольшое отставание на своём этапе. Спицов передал эстафету вторым вслед за Хелльнером.

Фавориты прошли в финал без потерь

На спуске Большунов технично объехал шведа, а затем в подъём решил проверить соперников. Группу из восьми человек ему удалось растрясти, но швед и немец крепко держались за спиной. Большунов передал с небольшим заделом и отправил Спицова на заключительный для него этап. Денис пропустил вперёд Хелльнера, но полностью контролировал ситуацию. Большунову на последнем этапе пришлось уже работать без оглядки, так как помимо шведов за спиной держались и финны с немцами, а напрямую в финал выходили только две команды. В подъём он рывком обеспечил себе комфортное преимущество и вместе со шведами обеспечил себе выход в финал напрямую.



В другом полуфинале бежали главные фавориты норвежцы. Но на первом этапе тон задали ведомые Морисом Манифика французы. Они даже ушли в отрыв при молчаливом согласии норвежцев. Погоню возглавил Дарио Колонья, а грозный Клэбо предпочёл отсиживаться у него за спиной. Сундбю был вынужден отыгрываться и бросаться за Манифика в погоню. За норвежцем сумел удержаться лишь американец Эрик Бьорнсен. Итальянцы застряли в середине группы преследования и вынуждены были бороться за квалификацию в финал. Бьорнсен создал отрыв американцам перед последним этапом, но Клэбо играючи всех обошли на финише, а Пеллегрино спас Италию от провала.

Большунов в засаде, Клэбо пижонит

В финале расклад совсем другой. Почти каждая из 10 команд-участниц при определённом раскладе могла претендовать на медали. Поэтому Спицов уже на первом этапе не стал отсиживаться за спинами соперников, а в подъём вырвался на первую позицию и повёл пелотон за собой. На другой горке россиянину ответили скандинавы. Сундбю, который неубедительно смотрелся в полуфинале в этот раз был свеж и легко ловил рывки Маркуса Хеллнера. Спицов передал эстафету следом за ними вместе с Манифика.



Второй этап также не привёл ни к каким разрывам в группе лидеров. Клэбо привычно по-пижонски гулял, всем видом показывая, что ему не интересно, а бороться он будет только на заключительном этапе. Хальфварссон диктовал совсем не спешный темп, а Большунов, как и в полуфинале на первом своём этапе притирался к соперникам и не лез вперёд. На выходе на стадион рванул швед Хальфварссон вместе с французом Жуве, но его соперники лишь усмехнулись. Вся борьба была ещё впереди.

Это цветочки, ягодки впереди

В начале третьего этапа на подъёме упал американец Бьорнсен, застряв в середине группы. Спицов шёл четвёртым и старался пасти Сундбю, пока швед с французом задавали темп. Постепенно группа стала растягиваться, словно попавшая в беду ящерица отбрасывая хвост, однако упрямый Бьорнсен всеми силами стремился переложиться к лидерам. Протяжка Хелльнера в подъём оказалась непростой для Спицова, но он её выдержал и передал эстафету четвёртым. Идущие пятыми немцы стали уже отставать.

Большунов на четвёртом этапе уже полноценно включился в работу и пошёл снова растягивать группу в подъём. Клэбо было вполне комфортно за широкой спиной россиянина, но и преследователи успели подъехать и даже подхватить ускорение, а на самой вершине подъёма рванул Клэбо и хорошо растолкался перед спуском. Большунов вместе со шведом попытался подхватить его рывок, но было ясно, что это ещё цветочки, а ягодки будут на последнем этапе. Пеллегрино вывел итальянцев на четвёртое место, но Дитмар Нёклер был в этой команде слабым звеном.

Большунов дотерпел до серебра

Сундбю уже не было смысла играть в кошки-мышки. Он не только удержал просвет, заработанный Клэбо, но и попытался создать себе задел. Хелльнер атаковал Спицова и пытался поймать Сундбю, но было безполезно. Манифика тоже нашёл в себе силы на решающий рывок и обошёл Спицова. Россиянин доезжал на спуске из последних сил, но сохранил для Большунова ощутимые шансы на медаль. Главное, что удалось отцепить итальянца и вынудить догонять с первых метров острого финишёра Пеллегрино.

Большунов не стал отсиживаться за соперниками, а в первый же подъём взял на себя инициативу. Клэбо был уже не досягаем и смотрелся явным инопланетянином в этой компании. Хальфварссон первый показал признаки усталости после атаки Большунова. Александр и во второй подъём рванул, а за его спиной удержался только Жюве. Француз попытался подъехать на спуске к россиянину, отдышаться и контратаковать. Врубил максимальную скорость и швед. Большунов первым вырвался на финишную прямую и уверенно удержал преимущество, завоевав второе серебро для себя и российской лыжной команды.