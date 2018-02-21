Рекорд за рекордом. Как Загитова обыграла Медведеву
Алина Загитова и Евгения Медведева откатали свои короткие программы с мировыми рекордами и дружно возглавили гонку за золотой олимпийской медалью в женском одиночном катании. Третье место занимает канадка Кейтлин Осмонд.
На льду Ice Arena в Канныне
В нынешнем сезоне Евгения Медведева и Алина Загитова порознь не знают поражений. Алина выиграла шесть стартов (из шести), Женя — три (из трех).
Когда же их пути пересеклись на чемпионате Европы в Москве, сильнее оказалась более юная Загитова — 238,24 балла против 232,86.
Женя Медведева презентовала свою короткую программу на корейском льду в командном турнире. Тогда «Ноктюрн» Шопена в прочтении двукратной чемпионки мира не оставил равнодушным не только зрителей, но и судей, выписавших ученице Этери Тутберидзе рекордную сумму баллов — 81,06.
В тот момент еще никто не знал, что это достижение продержится меньше двух недель. После очередного безукоризненного во всех отношениях проката в исполнении Медведевой планка мирового рекорда поднялась до отметки 81,61. Удивительно, но даже в таком выступлении Женя, известная перфекционистка, нашла изъяны.
Следом за Медведевой свои программы показали японка Сатоко Мияхара и канадка Кейтлин Осмонд. Избежав ошибок, они стали фаворитами в борьбе за бронзовую медаль. Кому достанутся более престижные награды, всем было понятно еще до старта.
Наконец, настал черед Алины Загитовой дебютировать на олимпийском льду в личных соревнованиях. 15-летняя фигуристка выполняет все прыжки во второй половине своих программ, и в этом заключается ее преимущество перед подругой по команде. Кроме того Загитова — единственная, кто прыгает сложнейший каскад «тройной
О том, что она установила новый мировой рекорд (82,92), Загитова узнала во время интервью.
— Вы серьезно? Я
Третий номер нашей команды Мария Сотскова вышла на лед последней и, увы, не справилась с нервами. Падение на тройном лутце и еще ряд помарок отбросили подопечную Елены Буяновой на 12-е место.
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Катавшаяся перед Сотсковой опытная итальянка Каролина Костнер, для которой это уже четвертая Олимпиада, выступила без присущего ей блеска. Впору снова задаться вопросом: не было ли ошибкой расставание с Алексеем Мишиным? Пока Костнер только шестая, хотя очевидно, что в Корею бронзовый призер Игр в Сочи ехала за второй олимпийской медалью.
После окончания соревнований в
Затем обе фигуристки ответили на вопросы журналистов.
— Сегодня исторический момент. Нечасто увидишь два мировых рекорда в одной программе на Олимпийских играх, — отметила Медведева. — Буду довольна, если после проката произвольной программы почувствую, что оставила всю себя на льду. Это внутреннее ощущение для меня важнее, чем баллы и медали.
— Вы тренируетесь у одного тренера и конкурируете друг с другом на самом высоком уровне. Как в таких условиях можно сохранять дружеские отношения?
— Давай я отвечу, — предложила Женя, увидев, что ее подруга не может подобрать нужные слова.
Алину Загитову попросили рассказать о том, как в 2014-м году она едва не закончила с фигурным катанием.
— Я сломала ногу и потом несколько недель ничего не делала. С моей стороны это было очень легкомысленно. Тогда я еще не понимала, что фигурное катание требует другого отношения. Этери Георгиевне (Тутберидзе, тренеру Медведевой и Загитовой — прим.ред.) мое поведение не понравилось, и она меня выгнала из своей группы. Несколько дней я проплакала, а дальше нужно было уезжать домой в Ижевск. Пришла к тренеру, чтобы попрощаться, и вдруг услышала: «Давай попробуем еще раз». Сказать, что я в тот момент обрадовалась, значит не сказать ничего! Если бы Этери Георгиевна меня тогда не простила, сейчас я не сидела бы перед вами.
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