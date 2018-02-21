Рекорд за рекордом. Как Загитова обыграла Медведеву

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На льду Ice Arena в Канныне только-только отгремели эпические сражения в соревнованиях танцоров, где на недосягаемой для остальных высоте боролись друг с другом канадцы Вирчу/Мойр и французы Пападакис/Сизерон. И вот уже на космическую орбиту вышли новые «астронавты»!

В нынешнем сезоне Евгения Медведева и Алина Загитова порознь не знают поражений. Алина выиграла шесть стартов (из шести), Женя — три (из трех).

Когда же их пути пересеклись на чемпионате Европы в Москве, сильнее оказалась более юная Загитова — 238,24 балла против 232,86.

Женя Медведева презентовала свою короткую программу на корейском льду в командном турнире. Тогда «Ноктюрн» Шопена в прочтении двукратной чемпионки мира не оставил равнодушным не только зрителей, но и судей, выписавших ученице Этери Тутберидзе рекордную сумму баллов — 81,06.

В тот момент еще никто не знал, что это достижение продержится меньше двух недель. После очередного безукоризненного во всех отношениях проката в исполнении Медведевой планка мирового рекорда поднялась до отметки 81,61. Удивительно, но даже в таком выступлении Женя, известная перфекционистка, нашла изъяны.

Цитата Евгения Медведева Я не очень довольна каскадом. Можно было прыгнуть его более уверенно. И еще руку подняла только на двойном акселе. В целом, прокат получился более спокойным, чем в командных соревнованиях. Там от эмоций меня слегка пошатывало на льду. Сейчас я уже привыкла к атмосфере Олимпийских игр. Контроль над собой не теряла ни на секунду.

Следом за Медведевой свои программы показали японка Сатоко Мияхара и канадка Кейтлин Осмонд. Избежав ошибок, они стали фаворитами в борьбе за бронзовую медаль. Кому достанутся более престижные награды, всем было понятно еще до старта.

Наконец, настал черед Алины Загитовой дебютировать на олимпийском льду в личных соревнованиях. 15-летняя фигуристка выполняет все прыжки во второй половине своих программ, и в этом заключается ее преимущество перед подругой по команде. Кроме того Загитова — единственная, кто прыгает сложнейший каскад «тройной лутц-тройной риттебргер». Этот элемент принес ей сегодня 13,71 балла. Для сравнения каскад «тройной флип-тройной тулуп» в исполнении Медведевой был оценен в 11,96 балла. И хотя за компоненты Женя получила больше Алины (38,42 против 37,62), победа осталась за фигуристкой с технически более сложной программой.

О том, что она установила новый мировой рекорд (82,92), Загитова узнала во время интервью.

— Вы серьезно? Я очень-очень рада! Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее откатать чисто, баллы будут хорошие. Сегодня у меня это получилось. Соперничество с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей, в первую очередь, подруги, а уже потом соперницы. К сожалению, в спорте без конкуренции никак.

Третий номер нашей команды Мария Сотскова вышла на лед последней и, увы, не справилась с нервами. Падение на тройном лутце и еще ряд помарок отбросили подопечную Елены Буяновой на 12-е место.

— Что-то пошло не так. Последний стартовый номер здесь не при чем. Я всегда выхожу на лед с одним и тем же настроем — получить удовольствие от катания. Наверное, сегодня просто нервничала больше, чем обычно. К произвольной программе нужно подойти в более спокойном состоянии и сделать свой максимум.

Катавшаяся перед Сотсковой опытная итальянка Каролина Костнер, для которой это уже четвертая Олимпиада, выступила без присущего ей блеска. Впору снова задаться вопросом: не было ли ошибкой расставание с Алексеем Мишиным? Пока Костнер только шестая, хотя очевидно, что в Корею бронзовый призер Игр в Сочи ехала за второй олимпийской медалью.

После окончания соревнований в пресс-центре Ice Arena состоялась жеребьевка, определившая, что послезавтра в произвольной программе Алина Загитова выйдет на лед четвертой в сильнейшей разминке, а Евгения Медведева — последней.

Затем обе фигуристки ответили на вопросы журналистов.

— Сегодня исторический момент. Нечасто увидишь два мировых рекорда в одной программе на Олимпийских играх, — отметила Медведева. — Буду довольна, если после проката произвольной программы почувствую, что оставила всю себя на льду. Это внутреннее ощущение для меня важнее, чем баллы и медали.

— Вы тренируетесь у одного тренера и конкурируете друг с другом на самом высоком уровне. Как в таких условиях можно сохранять дружеские отношения?

— Давай я отвечу, — предложила Женя, увидев, что ее подруга не может подобрать нужные слова.

Цитата Да-да, именно война. На льду друзей быть не может, там ты борешься за себя. Евгения Медведева С Алиной можем говорить абсолютно обо всём, и мы действительно дружим в обычной жизни. Но соревнования — это маленькая война.именно война. На льду друзей быть не может, там ты борешься за себя.

Алину Загитову попросили рассказать о том, как в 2014-м году она едва не закончила с фигурным катанием.

— Я сломала ногу и потом несколько недель ничего не делала. С моей стороны это было очень легкомысленно. Тогда я еще не понимала, что фигурное катание требует другого отношения. Этери Георгиевне (Тутберидзе, тренеру Медведевой и Загитовой — прим.ред.) мое поведение не понравилось, и она меня выгнала из своей группы. Несколько дней я проплакала, а дальше нужно было уезжать домой в Ижевск. Пришла к тренеру, чтобы попрощаться, и вдруг услышала: «Давай попробуем еще раз». Сказать, что я в тот момент обрадовалась, значит не сказать ничего! Если бы Этери Георгиевна меня тогда не простила, сейчас я не сидела бы перед вами.