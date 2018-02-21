Знарок: Три дня паузы расслабили россиян, второй период не получился по тактике

«Наверное, три дня паузы нас немножко расслабили. Не показалось, что Норвегия была несвежей. Конечно, ставка на первый период была осознанной. Здорово, что забили и те ребята, которые раньше не отличались, почувствовали игру. Второй период не получился по тактике.

Совершенно не беспокоит, что не забивает Дацюк. Беспокоит ли это его? А вы меня спрашиваете? Он выполняет свою работу очень хорошо, этого достаточно? У чехов то же самое, игра не получилась, три дня паузы было. Если сравнивать чехов по сравнению с чемпионатом мира 2016 года, то тогда с ними была первая игра. Здесь все соперники равные, я уже про это говорил. Надо готовиться. Каждая малейшая ошибка влияет на результат, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.