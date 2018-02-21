Знарок: Три дня паузы расслабили россиян, второй период не получился по тактике
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Норвегии (6:1).
«Наверное, три дня паузы нас немножко расслабили. Не показалось, что Норвегия была несвежей. Конечно, ставка на первый период была осознанной. Здорово, что забили и те ребята, которые раньше не отличались, почувствовали игру. Второй период не получился по тактике.
Совершенно не беспокоит, что не забивает Дацюк. Беспокоит ли это его? А вы меня спрашиваете? Он выполняет свою работу очень хорошо, этого достаточно? У чехов то же самое, игра не получилась, три дня паузы было. Если сравнивать чехов по сравнению с чемпионатом мира 2016 года, то тогда с ними была первая игра. Здесь все соперники равные, я уже про это говорил. Надо готовиться. Каждая малейшая ошибка влияет на результат, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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|21 Февраля, 10:40
|Зрители 3553
|1/4 финала
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Петтер Торесен
|Кошечкин В.
|Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
|1-й период
|08:54
|Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
|Никлас Рест
|12:34
|13:25
|Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
|19:20
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|20:27
|Сергей Андронов
|24:31
|Иван Телегин
|Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб)
|27:21
|Александр Бонсаксен
|27:39
|28:35
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|Маттиас Нерстебе
|32:10
|33:06
|Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
|34:14
|Владислав Гавриков
|Лудвиг Хофф
|34:14
|3-й период
|44:11
|Владислав Гавриков
|53:15
|Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
|54:59
|Никита Гусев
|Йонас Холес
|56:55
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)