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Зимние игры в Пхёнчхане
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21 февраля 2018, 14:23 | Хоккей | Чемпионат.com

Знарок: Три дня паузы расслабили россиян, второй период не получился по тактике

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Норвегии (6:1).

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«Наверное, три дня паузы нас немножко расслабили. Не показалось, что Норвегия была несвежей. Конечно, ставка на первый период была осознанной. Здорово, что забили и те ребята, которые раньше не отличались, почувствовали игру. Второй период не получился по тактике.

Совершенно не беспокоит, что не забивает Дацюк. Беспокоит ли это его? А вы меня спрашиваете? Он выполняет свою работу очень хорошо, этого достаточно? У чехов то же самое, игра не получилась, три дня паузы было. Если сравнивать чехов по сравнению с чемпионатом мира 2016 года, то тогда с ними была первая игра. Здесь все соперники равные, я уже про это говорил. Надо готовиться. Каждая малейшая ошибка влияет на результат, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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21 Февраля, 10:40 Зрители 3553 1/4 финала Gangneung Hockey Centre
Россия 6:1
(3:0, 2:1, 1:0)
Норвегия
Главные тренеры
Олег Знарок Петтер Торесен
Вратари
Кошечкин В. Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
1-й период
08:54 Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
Никлас Рест 12:34
13:25 Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
19:20 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
20:27 Сергей Андронов
24:31 Иван Телегин
Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб) 27:21
Александр Бонсаксен 27:39
28:35 Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
Маттиас Нерстебе 32:10
33:06 Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
34:14 Владислав Гавриков
Лудвиг Хофф 34:14
3-й период
44:11 Владислав Гавриков
53:15 Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
54:59 Никита Гусев
Йонас Холес 56:55
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

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