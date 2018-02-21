Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте
Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную медаль в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) с результатом 15.57,97.
Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо (15.56.26). Бронзовыми призёрами стали французы Морис Манифика и Ришар Жуве (15.58,28).
Ранее на Олимпиаде-2018 Спицов и Большунов завоевали серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.
Лыжные гонки
Олимпийские игры, Пхенчхан
Мужчины, командный спринт
1. Норвегия (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо) — 15:56.26.
2. Россия (Денис Спицов, Александр Большунов) + 1.71
2. Франция (Морис Манифика, Ришар Жуве) + 2.02.
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