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21 февраля 2018, 13:52 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную медаль в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) с результатом 15.57,97.

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© AFP 2018

Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо (15.56.26). Бронзовыми призёрами стали французы Морис Манифика и Ришар Жуве (15.58,28).

Ранее на Олимпиаде-2018 Спицов и Большунов завоевали серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.

Лыжные гонки

Олимпийские игры, Пхенчхан

Мужчины, командный спринт

1. Норвегия (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо) — 15:56.26.

2. Россия (Денис Спицов, Александр Большунов) + 1.71

2. Франция (Морис Манифика, Ришар Жуве) + 2.02.
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