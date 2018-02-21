Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо (15.56.26). Бронзовыми призёрами стали французы Морис Манифика и Ришар Жуве (15.58,28).

Ранее на Олимпиаде-2018 Спицов и Большунов завоевали серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 км, а Александр — в личном спринте.

Лыжные гонки

Олимпийские игры, Пхенчхан

Мужчины, командный спринт

1. Норвегия (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо) — 15:56.26.

2. Россия (Денис Спицов, Александр Большунов) + 1.71

2. Франция (Морис Манифика, Ришар Жуве) + 2.02.