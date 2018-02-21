Полторанин: То, что от меня зависело, я сделал

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В своем забеге Алексей Полторанин в паре с Денисом Волоткой финишировал восьмыми, таким образом, казахстанцы выбыли из борьбы за медаль в этом виде олимпийской программы, передает корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz из южнокорейского Пхенчхана.

— Ощущения не самые хорошие. Самочувствие не очень. Не знаю даже, с чем это связать. Может, сказалось то, что давно не было коньковых стартов, — отметил Алексей Полторанин после гонки.

— Анна Шевченко тоже жаловалось на самочувствие.

— Затрудняюсь ответить. Еще после предыдущей эстафеты чувствовал себя по-другому.

— Можно ли было подняться выше восьмого места?

— Не знаю. То, что от меня зависело, я сделал. У мировой элиты отыгрывать на одном кругу 5−7 секунд — это нереально. Тем более, — в коньковым ходе… Если бы была классика, можно было бы подумать. Если бы вся команда была на высоком уровне, то еще что-то можно было бы говорить.

— За что Вам дали желтую карточку?

— Случилось все на эстафете. Там сделали узкие коридоры для классического хода, и мы стали в начале круга друг на друга наезжать после спусков. Я решил выехать из этой зоны, метров 20 проехал, — и за это мне выдали желтую карточку.

— Чем чревата вторая желтая карточка?

— Не могу сказать. Мы с таким никогда не сталкивались.

— Она распространяется на другие гонки?

— Да, — до конца сезона.

— Как Вам норвежец Йоханнес Клэбо?

— Сегодня? Я его не видел (Улыбается).

— В инстаграм Вы написали пост, где призывали болеть за Клэбо. Почему?

— Для тех, кто не понимает приколов, я поставил смайлики (Улыбается).

— Какие мысли перед гонкой на 50 километров?

— Нет никаких мыслей.