Полторанин: То, что от меня зависело, я сделал
Спринтерская эстафета свободным стилем стала заключительным стартом для лидера мужской сборной Казахстана Алексея Полторанина перед гонкой на 50 километров, на которую казахстанский спортсмен делает серьезные ставки.
В своем забеге Алексей Полторанин в паре с Денисом Волоткой финишировал восьмыми, таким образом, казахстанцы выбыли из борьбы за медаль в этом виде олимпийской программы, передает корреспондент республиканского
— Ощущения не самые хорошие. Самочувствие не очень. Не знаю даже, с чем это связать. Может, сказалось то, что давно не было коньковых стартов, — отметил Алексей Полторанин после гонки.
— Анна Шевченко тоже жаловалось на самочувствие.
— Затрудняюсь ответить. Еще после предыдущей эстафеты чувствовал себя
— Можно ли было подняться выше восьмого места?
— Не знаю. То, что от меня зависело, я сделал. У мировой элиты отыгрывать на одном кругу 5−7 секунд — это нереально. Тем более, — в коньковым ходе… Если бы была классика, можно было бы подумать. Если бы вся команда была на высоком уровне, то еще
— За что Вам дали желтую карточку?
— Случилось все на эстафете. Там сделали узкие коридоры для классического хода, и мы стали в начале круга друг на друга наезжать после спусков. Я решил выехать из этой зоны, метров 20 проехал, — и за это мне выдали желтую карточку.
— Чем чревата вторая желтая карточка?
— Не могу сказать. Мы с таким никогда не сталкивались.
— Она распространяется на другие гонки?
— Да, — до конца сезона.
— Как Вам норвежец Йоханнес Клэбо?
— Сегодня? Я его не видел (Улыбается).
— В инстаграм Вы написали пост, где призывали болеть за Клэбо. Почему?
— Для тех, кто не понимает приколов, я поставил смайлики (Улыбается).
— Какие мысли перед гонкой на 50 километров?
— Нет никаких мыслей.
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