Тренер США: Россия крута как 20 из 31 команд НХЛ
Главный тренер сборной США Тони Гранато прокомментировал уровень сборной России на олимпийском хоккейном турнире.
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По его словам, у россиян элитная команда.
— У русских элитная команда, — цитирует AP Гранато. — Они настолько круты, что смотрятся как 20 из 31 команд НХЛ. Вот как они хороши.
Сегодня, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.
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|21 Февраля, 10:40
|Зрители 3553
|1/4 финала
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Петтер Торесен
Вратари
|Кошечкин В.
|Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
|1-й период
|08:54
|Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
|Никлас Рест
|12:34
|13:25
|Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
|19:20
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|20:27
|Сергей Андронов
|24:31
|Иван Телегин
|Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб)
|27:21
|Александр Бонсаксен
|27:39
|28:35
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|Маттиас Нерстебе
|32:10
|33:06
|Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
|34:14
|Владислав Гавриков
|Лудвиг Хофф
|34:14
|3-й период
|44:11
|Владислав Гавриков
|53:15
|Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
|54:59
|Никита Гусев
|Йонас Холес
|56:55
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)