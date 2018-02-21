Тренер США: Россия крута как 20 из 31 команд НХЛ

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По его словам, у россиян элитная команда.

— У русских элитная команда, — цитирует AP Гранато. — Они настолько круты, что смотрятся как 20 из 31 команд НХЛ. Вот как они хороши.

Сегодня, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.

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