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21 февраля 2018, 14:17 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Тренер США: Россия крута как 20 из 31 команд НХЛ

Главный тренер сборной США Тони Гранато прокомментировал уровень сборной России на олимпийском хоккейном турнире.

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© AFP 2018
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По его словам, у россиян элитная команда.

— У русских элитная команда, — цитирует AP Гранато. — Они настолько круты, что смотрятся как 20 из 31 команд НХЛ. Вот как они хороши.

Сегодня, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.
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21 Февраля, 10:40 Зрители 3553 1/4 финала Gangneung Hockey Centre
Россия 6:1
(3:0, 2:1, 1:0)
Норвегия
Главные тренеры
Олег Знарок Петтер Торесен
Вратари
Кошечкин В. Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
1-й период
08:54 Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
Никлас Рест 12:34
13:25 Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
19:20 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
20:27 Сергей Андронов
24:31 Иван Телегин
Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб) 27:21
Александр Бонсаксен 27:39
28:35 Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
Маттиас Нерстебе 32:10
33:06 Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
34:14 Владислав Гавриков
Лудвиг Хофф 34:14
3-й период
44:11 Владислав Гавриков
53:15 Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
54:59 Никита Гусев
Йонас Холес 56:55
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

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