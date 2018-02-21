Борис Михайлов: С таким настроем нам никакие чехи не страшны

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Всё ли понравилось в игре с норвежцами?

— Тот случай, когда хочется только хвалить. Наши молодцы. Вышли с правильным настроем. В первом периоде забросили три шайбы, отлично сыграли в большинстве. Мало ошибались в обороне. Словом, контролировали игру с первой до последней секунды.

— Нам помогла потерянная вратарем Ларсом Хаугеном контактная линза?

— Да у наших был такой настрой, что даже подзорные трубы на глазах не помогли бы вратарю норвежцев. Отмечу всех игроков, никто не выпал.

— Но ведь одну шайбу наши пропустили?

— Ну и что? Немножко не разобрались. Да и повезло норвежцам в этом моменте.

— Насколько важно было отличиться тем, кто в Пхенчхане еще не забивал?

— Важно, чтобы они в стремлении забить не тянули одеяло на себя. Этого, к счастью, не произошло. Главное ведь — чтобы команда побеждала.

— Четвертьфинал Чехия — США смотрели?

— Да. Та еще заруба. Но исполнительское мастерство чехов выше, отсюда такой результат.

— Почему чехи столь расточительно действовали в большинстве?

— Это их надо спросить. Еще и умудрились пропустить в большинстве.

— Чего ждете от полуфинала Россия — Чехия?

— Жду упорной борьбы. Но если наши сохранят этот настрой, то все для них сложится успешно.

— В каком ключе будет проходить матч? Чехи закроются и будут жалить на контратаках?

— В Евротуре они пытались с нами играть с позиции силы, агрессивно, иногда это получалось. Что будет теперь — теряюсь в догадках. Матч покажет. Нам важно выйти с настроением, которое помогло разгромить словенцев, американцев и норвежцев. С ним никакие чехи не страшны.