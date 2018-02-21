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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
весь медальный зачет
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21 февраля 2018, 14:15 | Хоккей | Советский спорт

Борис Михайлов: С таким настроем нам никакие чехи не страшны

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов — о нашей победе над норвежцами и предстоящем полуфинале с чехами.

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— Всё ли понравилось в игре с норвежцами?
— Тот случай, когда хочется только хвалить. Наши молодцы. Вышли с правильным настроем. В первом периоде забросили три шайбы, отлично сыграли в большинстве. Мало ошибались в обороне. Словом, контролировали игру с первой до последней секунды.

— Нам помогла потерянная вратарем Ларсом Хаугеном контактная линза?
— Да у наших был такой настрой, что даже подзорные трубы на глазах не помогли бы вратарю норвежцев. Отмечу всех игроков, никто не выпал.

— Но ведь одну шайбу наши пропустили?
— Ну и что? Немножко не разобрались. Да и повезло норвежцам в этом моменте.

— Насколько важно было отличиться тем, кто в Пхенчхане еще не забивал?
— Важно, чтобы они в стремлении забить не тянули одеяло на себя. Этого, к счастью, не произошло. Главное ведь — чтобы команда побеждала.

— Четвертьфинал Чехия — США смотрели?
— Да. Та еще заруба. Но исполнительское мастерство чехов выше, отсюда такой результат.

— Почему чехи столь расточительно действовали в большинстве?
— Это их надо спросить. Еще и умудрились пропустить в большинстве.

— Чего ждете от полуфинала Россия — Чехия?
— Жду упорной борьбы. Но если наши сохранят этот настрой, то все для них сложится успешно.

— В каком ключе будет проходить матч? Чехи закроются и будут жалить на контратаках?
— В Евротуре они пытались с нами играть с позиции силы, агрессивно, иногда это получалось. Что будет теперь — теряюсь в догадках. Матч покажет. Нам важно выйти с настроением, которое помогло разгромить словенцев, американцев и норвежцев. С ним никакие чехи не страшны.
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21 Февраля, 10:40 Зрители 3553 1/4 финала Gangneung Hockey Centre
Россия 6:1
(3:0, 2:1, 1:0)
Норвегия
Главные тренеры
Олег Знарок Петтер Торесен
Вратари
Кошечкин В. Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
1-й период
08:54 Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
Никлас Рест 12:34
13:25 Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
19:20 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
20:27 Сергей Андронов
24:31 Иван Телегин
Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб) 27:21
Александр Бонсаксен 27:39
28:35 Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
Маттиас Нерстебе 32:10
33:06 Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
34:14 Владислав Гавриков
Лудвиг Хофф 34:14
3-й период
44:11 Владислав Гавриков
53:15 Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
54:59 Никита Гусев
Йонас Холес 56:55
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

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