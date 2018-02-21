Борис Михайлов: С таким настроем нам никакие чехи не страшны
Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов — о нашей победе над норвежцами и предстоящем полуфинале с чехами.
— Всё ли понравилось в игре с норвежцами?
— Тот случай, когда хочется только хвалить. Наши молодцы. Вышли с правильным настроем. В первом периоде забросили три шайбы, отлично сыграли в большинстве. Мало ошибались в обороне. Словом, контролировали игру с первой до последней секунды.
— Нам помогла потерянная вратарем Ларсом Хаугеном контактная линза?
— Да у наших был такой настрой, что даже подзорные трубы на глазах не помогли бы вратарю норвежцев. Отмечу всех игроков, никто не выпал.
— Но ведь одну шайбу наши пропустили?
— Ну и что? Немножко не разобрались. Да и повезло норвежцам в этом моменте.
— Насколько важно было отличиться тем, кто в Пхенчхане еще не забивал?
— Важно, чтобы они в стремлении забить не тянули одеяло на себя. Этого, к счастью, не произошло. Главное ведь — чтобы команда побеждала.
— Четвертьфинал Чехия — США смотрели?
— Да. Та еще заруба. Но исполнительское мастерство чехов выше, отсюда такой результат.
— Почему чехи столь расточительно действовали в большинстве?
— Это их надо спросить. Еще и умудрились пропустить в большинстве.
— Чего ждете от полуфинала Россия — Чехия?
— Жду упорной борьбы. Но если наши сохранят этот настрой, то все для них сложится успешно.
— В каком ключе будет проходить матч? Чехи закроются и будут жалить на контратаках?
— В Евротуре они пытались с нами играть с позиции силы, агрессивно, иногда это получалось. Что будет теперь — теряюсь в догадках. Матч покажет. Нам важно выйти с настроением, которое помогло разгромить словенцев, американцев и норвежцев. С ним никакие чехи не страшны.
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|21 Февраля, 10:40
|Зрители 3553
|1/4 финала
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Петтер Торесен
|Кошечкин В.
|Хауген Л. 20:00 (Хеукеланн Х. 20:00)
|1-й период
|08:54
|Михаил Григоренко (И. Каблуков, И. Телегин)
|Никлас Рест
|12:34
|13:25
|Никита Гусев (С. Мозякин, П. Дацюк)
|19:20
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|20:27
|Сергей Андронов
|24:31
|Иван Телегин
|Александр Бонсаксен (М. Улимб, К.А. Улимб)
|27:21
|Александр Бонсаксен
|27:39
|28:35
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|Маттиас Нерстебе
|32:10
|33:06
|Никита Нестеров (Н. Гусев, П. Дацюк)
|34:14
|Владислав Гавриков
|Лудвиг Хофф
|34:14
|3-й период
|44:11
|Владислав Гавриков
|53:15
|Иван Телегин (М. Григоренко, И. Каблуков)
|54:59
|Никита Гусев
|Йонас Холес
|56:55
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)