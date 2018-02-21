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Сборная России в среду одержала уверенную победу над командой Норвегии в четвертьфинале Олимпийских игр со счетом 6:1. В полуфинале турнира российские хоккеисты встретятся со сборной Чехии.

«Самое главное, что хорошая курочка по зернышку клюет. И это зернышко мы склевали. Самое главное, что травмы не получили. Игра была нормальная. Не сказать, что накал был сильным, но забили сразу, дали понять, кто есть кто. Чехи не проигрывали здесь еще, но тоже тяжело играют. Накал большой, готовимся», — сказал Третьяк журналистам.

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