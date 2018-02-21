Американские лыжницы Рэндалл и Диггинс завоевали золото Олимпиады в командном спринте

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Они показали результат 15 минут 56,47 секунды. Вторыми стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон (+0,19), третьими — Марит Бьорген и Майкен Фалла (+2,97) из Норвегии. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова показали девятый результат (+45,29).

На предпоследнем этапе Непряева во время одного из подъемов сломала лыжную палку, после чего ее темп заметно снизился, а спортсменка выпала из группы, преследовавшей лидеров гонки. Один из тренеров на трассе подал новую палку россиянке, в итоге Непряева сумела передать эстафету Белоруковой, которая финишировала с девятым результатом.

На нынешних Играх Белорукова и Непряева вместе с Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевали бронзовые медали в эстафетной гонке 4 по 5 км. Также Белорукова заняла третье место в спринте классическим стилем.