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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
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21 февраля 2018, 14:03 | Лыжный спорт | ТАСС

Американские лыжницы Рэндалл и Диггинс завоевали золото Олимпиады в командном спринте

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Американские лыжницы Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс завоевали золото Олимпиады в командном спринте свободным стилем.

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© AP 2018

Они показали результат 15 минут 56,47 секунды. Вторыми стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон (+0,19), третьими — Марит Бьорген и Майкен Фалла (+2,97) из Норвегии. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова показали девятый результат (+45,29).

На предпоследнем этапе Непряева во время одного из подъемов сломала лыжную палку, после чего ее темп заметно снизился, а спортсменка выпала из группы, преследовавшей лидеров гонки. Один из тренеров на трассе подал новую палку россиянке, в итоге Непряева сумела передать эстафету Белоруковой, которая финишировала с девятым результатом.

На нынешних Играх Белорукова и Непряева вместе с Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевали бронзовые медали в эстафетной гонке 4 по 5 км. Также Белорукова заняла третье место в спринте классическим стилем.

37-летняя Бьорген завоевала 14-ю медаль в карьере, став рекордсменкой зимних Олимпийских игр по числу наград. Предыдущее достижение принадлежало ее соотечественнику и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену (13).
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