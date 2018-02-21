500 тысяч корейцев подписали петицию за исключение из сборной двух конькобежек
Более 500 тысяч южнокорейцев подписали петицию с требованием, чтобы правительство страны исключило из состава сборной двух конькобежек — Ким Бо Рым и Пак Че Ву, сообщает Reuters.
В Южной Корее требуется собрать 200 тысяч подписей в течение 30 дней, чтобы правительство рассмотрело петицию.
В ¼ финала женской командной гонки преследования на Играх-2018 Ким Бо Рым и Пак Че Ву почти на четыре секунды опередили Но Сон Ён, третью участницу забега в составе сборной, и Южная Корея не смогла выйти в полуфинал. После соревнований Рым и Пак не стали общаться с расплакавшейся Ён, а затем выступили с критикой в её адрес.
«Командная гонка решается в тот момент, когда последний спортсмен пересекает финишную линию, и в этой части мы проявили себя не очень хорошо», — сказала Ким.
Южнокорейским болельщикам не понравилось поведение спортсменок, и они начали собирать подписи под петицией об их исключении из сборной.
Отметим, что Ким Бо Рым принесла извинения за своё поведение.
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