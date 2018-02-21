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К матчу олимпийского четвертьфинала против Норвегии сборная России подошла в полной боевой готовности. По словам тренера россиян Харийса Витолиньша, небольшое повреждение было у защитника Артёма Зуба, но и его обещали подготовить к отчётному противостоянию. Однако даже в том случае, если бы Зуб оказался не готов сыграть с «викингами», заменить его всегда есть кем. Всё-таки Артём — далеко не системообразующий хоккеист команды.

Россияне, занявшие благодаря словенцам первое место в группе B, попали в четвертьфинал Игр в Пхёнчхане напрямую. Хоккеисты Олега Знарка получили трёхдневный отдых, а в воскресенье даже отменили тренировку на льду, решив позаниматься в зале. В свою очередь Норвегия провела тяжёлый во всех отношениях матч со Словенией, доигравшись до овертайма и отдав много как физических, так и психологических сил. Задачу-минимум скандинавы уже выполнили.

Нельзя сказать, что Норвегия команда без имён и звёзд. Одна звезда там точно имеется — опытнейший нападающий Патрик Торесен, успевший выиграть в КХЛ два Кубка Гагарина. Есть вратарь Ларс Хёуген, долгое время игравший в Минске. Защитник Юнас Холёс, знакомый ярославским болельщикам, — капитан команды. Выделяется мастеровитый нападающий Матис Олимб. Но сравнивать российскую и норвежскую команды по меньшей мере странно. Разумеется, более высокий класс россиян не подвергается сомнению, а в случае нашего поражения, как правильно заметил коллега Дмитрий Ерыкалов, отечественный хоккей можно было бы без раздумий закрывать.

«Вряд ли норвежские ветераны будут из кожи вон лезть. Там есть другие ребята, более молодые и голодные. Им нужно проявить себя во всей красе. Что называется, показать товар лицом, постараться заработать максимум вистов для хороших контрактов. Молодёжь должна проявлять себя больше», — заявил хоккейный тренер Андрей Разин.

Для норвежской молодёжи действительно мог наступить звёздный час. Покрасоваться перед скаутами в четвертьфинале олимпийского турнира — что может быть лучше?

Зуб, кстати, на четвертьфинальный матч вышел. Изменений в составе по сравнению с прошлой встречей сделано не было. Защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачёв пропускали игру.

Россияне сходу принялись штурмовать ворота Хёугена, у которого в первом периоде постоянно возникали какие-то проблемы с линзами. Ларс то и дело снимал маску и тёр глаза, явно испытывая дискомфорт.

3:0 — именно с таким счётом команды отправились на первый перерыв. Сперва хлёстким кистевым броском счёт во встрече открыл Михаил Григоренко, впервые отличившийся на нынешней Олимпиаде.

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Затем Россия уверенно реализовала удаление Роэста. Дацюк из-за ворот выполнил передачу под бросок Мозякину, Хёуген отбил шайбу обратно за ворота, но тут же Гусев с острого угла отправил шайбу на пятак. Когда Хёуген возвращался на линию, то сам неуклюже занёс шайбу за ленточку.

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Под конец двадцатиминутки наши хоккеисты воспользовались отложенным штрафом. Капризов и Гусев разыграли между собой классную комбинацию, далее Никита отдал передачу на Войнова, который буквально расстрелял несчастного Хёугена.

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На второй период Ларс уже не вышел, в воротах «викингов» появился Хенрик Хёукеланд. Отыграть Кошечкину на ноль не позволил защитник Александер Бонсаксен, поразивший ворота с ползоны. Войнов и Гавриков проиграли борьбу у борта, что моментально аукнулось россиянам. Бонсаксен, к слову, вывел норвежцев в четвертьфинал своим броском в овертайме в матче со Словенией.

Едва ли не сразу хоккеисты Олега Знарка восстановили статус-кво. Бонсаксен забил, он же и привёз, получив две минуты штрафа. Ковальчук от борта выполнил передачу на Калинина, Сергея все бросили у дальней штанги, и он спокойно занёс шайбу в сетку. 4:1 — более, чем уверенно.

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Вскоре норвежцев подвело очередное удаление. Нёрстебё получил малый штраф, Дацюк за воротами выполнил передачу на Гусева. Никита выполнил передачу на Нестерова, защитник отпасовал на пятак, в результате шайба от Бонсаксена залетела в ворота. 5:1 — с такого счёта в третьем периоде не отыграться.

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В третьем периоде россияне особо не напрягались, играя по счёту. Да и норвежцы особо не напрягались. У скандинавов ожидаемо стали заканчиваться силы, плюс в подсознании уже сидело поражение.

Разгром норвежцев завершил Телегин, роскошно поразивший девятку ворот соперника. Многие российские хоккеисты прилично улучшили себе статистику. Халява для сборной России закончилась, впереди — полуфинал с упёртыми чехами. В день защитника отечества проигрывать извечному сопернику нельзя.