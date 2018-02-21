Бронза Олимпиады — у Финляндии. Почему Россия вновь без медалей
С одной победой и без медалей. Женская сборная России заняла своё место.
Как же много русских флагов в олимпийском ледовом дворце на матче женщин! Народу больше, чем на основной хоккейной арене в Канныне, где российские мужчины куражились над норвежцами. Ничего удивительно, ведь здесь разыгрывались первые медали в хоккее, а исход мужского четвертьфинала был известен заранее.
Россиянки впервые в истории вышли бороться за олимпийские медали. Соперник — сборная Финляндии, которая в полуфинале также была бита североамериканками (проиграли 0:5 команде США, а команда Чистякова уступила Канаде с таким же счётом).
На те же грабли
Начали матч за третье место Игр в Пхёнчхане россиянки с удаления. Одни и те же ошибки матч за матчем. И финки оперативно реализовали его. 18-летняя Петра Ниеминен успела подставить клюшку и пробить Морозову. Где была наши защитники? Большой вопрос. Пропущенная шайба позволила команде Чистякова немного раскрепоститься и пойти атаковать финские ворота. В зоне соперника порой получались неплохие комбинации, но всё время
Начало второго периода получилось обескураживающим. Не прошло и десяти секунд, как россиянки пропустили. Чёрт возьми, ну как? У финок по сути было всего два голевых момента и сразу 2:0! Проиграли первое вбрасывание, и Сюзанна Тапани спокойно убежала к воротам Морозовой. Опять вопрос: где российские защитники? Может, матч Россия — Норвегия смотрели?
Команда Суоми на Олимпиаде — лучшая по реализации голевых моментов (10,85%), Россия в аутсайдерах (7,69%). Для сравнения в мужском турнире лучший показатель 17,07%, и он принадлежит команде Знарка. Девушкам есть куда расти.
Камбэк россиянок?
Но
В перерыве Анна Шохина заявила, что команда отдаст все силы в третьем периоде, потому что терять уже нечего. Минуты шли, но цифры на табло не меняли. Но за 13 минут до конца лидер российской сборной Людмила Белякова, единственная девушка в нашей команде с опытом игры в Америке, забила гол!
Почему Россия проиграла?
Финки двигались лучше россиянок, да и по катанию смотрелись намного сильнее. В Финляндии с населением, как
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|21 Февраля, 10:40
|Зрители 3217
|Матч за 3-е место
|Kwandong Hockey Centre
|Паси Мустонен
|Алексей Чистяков
|Рятю Н.
|Морозова Н. 59:50
|1-й период
|Мария Баталова
|01:31
|02:23
|Петра Ниеминен (М. Туоминен, С. Тапани)
|Светлана Ткачева
|12:21
|2-й период
|20:10
|Сусанна Тапани (М. Карвинен)
|Ольга Сосина (Л. Белякова)
|22:40
|22:48
|Миннамари Туоминен
|24:09
|Ронья Саволайнен
|Екатерина Лобова
|27:08
|32:18
|Линда Вялимяки (В. Хови)
|Людмила Белякова
|37:41
|3-й период
|44:25
|Енни Хиирикоски
|Людмила Белякова (М. Баталова, А. Штарева)
|46:03
|55:00
|Иса Рахунен
|Анна Шохина
|55:18
|Овертайм
|Анна Шохина
|60:00
|Анна Шохина
|60:00
|8
|Штрафное время
|35
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Дина Эллен (США)
|Главный судья
|Габриэлль Ариано Лорти (Канада)