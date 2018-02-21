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Как же много русских флагов в олимпийском ледовом дворце на матче женщин! Народу больше, чем на основной хоккейной арене в Канныне, где российские мужчины куражились над норвежцами. Ничего удивительно, ведь здесь разыгрывались первые медали в хоккее, а исход мужского четвертьфинала был известен заранее.

Россиянки впервые в истории вышли бороться за олимпийские медали. Соперник — сборная Финляндии, которая в полуфинале также была бита североамериканками (проиграли 0:5 команде США, а команда Чистякова уступила Канаде с таким же счётом).

На те же грабли

Начали матч за третье место Игр в Пхёнчхане россиянки с удаления. Одни и те же ошибки матч за матчем. И финки оперативно реализовали его. 18-летняя Петра Ниеминен успела подставить клюшку и пробить Морозову. Где была наши защитники? Большой вопрос. Пропущенная шайба позволила команде Чистякова немного раскрепоститься и пойти атаковать финские ворота. В зоне соперника порой получались неплохие комбинации, но всё время чего-то не хватало. Белякова бросила чуть-чуть выше вопрос. В середине периода небольшое повреждение получил наш голкипер. Надежда Морозова, которая не была заявлена на полуфинал с Канадой, к самой важной встрече подошла во всеоружии. Девушку буквально запихали в собственные ворота, но она сумела быстро подняться.

Начало второго периода получилось обескураживающим. Не прошло и десяти секунд, как россиянки пропустили. Чёрт возьми, ну как? У финок по сути было всего два голевых момента и сразу 2:0! Проиграли первое вбрасывание, и Сюзанна Тапани спокойно убежала к воротам Морозовой. Опять вопрос: где российские защитники? Может, матч Россия — Норвегия смотрели?

Команда Суоми на Олимпиаде — лучшая по реализации голевых моментов (10,85%), Россия в аутсайдерах (7,69%). Для сравнения в мужском турнире лучший показатель 17,07%, и он принадлежит команде Знарка. Девушкам есть куда расти.

Камбэк россиянок?

Но всё-таки русская музыка заиграла в этот раз на спортивной арене Университета Квандона. Капитан Ольга Сосина в нужный момент забила, и у россиянок появился шанс. Затем наша команда получила большинство — отличная возможность отыграться. Тем более, что финки заметно подсели и были растеряны. Но за первую минуту россиянки нанесли ноль бросков по воротам Нооры Рятю. А потом на 40 секунд финки остались втроём. Когда, как не сейчас сравнивать! Возможно, этот момент и стал ключевым в матче. Слабая реализация — главная проблема сборной России на этой Олимпиаде. На этом команда и погорела. А финки без особых проблем забросили вскоре третью шайбу. Удивительно, но даже при счёте 1:3 россиянки лидировали по количеству бросков.

В перерыве Анна Шохина заявила, что команда отдаст все силы в третьем периоде, потому что терять уже нечего. Минуты шли, но цифры на табло не меняли. Но за 13 минут до конца лидер российской сборной Людмила Белякова, единственная девушка в нашей команде с опытом игры в Америке, забила гол! Наконец-то сработало большинство! Нина Пирогова даже не сдержала слёз, так была рада. Россиянки завладели шайбой, а соперник вынужден был действовать вторым номером. Подопечные Чистякова играли самоотверженно, в концовке травму получила Сосина, удаление, правда не дали. Ольга всё-таки смогла вернуться на площадку и даже бросить по воротам. Минусы и секунды таяли. Соперник выстоял.

Почему Россия проиграла?