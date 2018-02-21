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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 11 9
2 Германия 12 7 5
20 Россия 0 4 9
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21 февраля 2018, 13:38 | Хоккей | Чемпионат.com

Бронза Олимпиады — у Финляндии. Почему Россия вновь без медалей

С одной победой и без медалей. Женская сборная России заняла своё место.

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© AFP 2018

Как же много русских флагов в олимпийском ледовом дворце на матче женщин! Народу больше, чем на основной хоккейной арене в Канныне, где российские мужчины куражились над норвежцами. Ничего удивительно, ведь здесь разыгрывались первые медали в хоккее, а исход мужского четвертьфинала был известен заранее.

Россиянки впервые в истории вышли бороться за олимпийские медали. Соперник — сборная Финляндии, которая в полуфинале также была бита североамериканками (проиграли 0:5 команде США, а команда Чистякова уступила Канаде с таким же счётом).

На те же грабли

Начали матч за третье место Игр в Пхёнчхане россиянки с удаления. Одни и те же ошибки матч за матчем. И финки оперативно реализовали его. 18-летняя Петра Ниеминен успела подставить клюшку и пробить Морозову. Где была наши защитники? Большой вопрос. Пропущенная шайба позволила команде Чистякова немного раскрепоститься и пойти атаковать финские ворота. В зоне соперника порой получались неплохие комбинации, но всё время чего-то не хватало. Белякова бросила чуть-чуть выше вопрос. В середине периода небольшое повреждение получил наш голкипер. Надежда Морозова, которая не была заявлена на полуфинал с Канадой, к самой важной встрече подошла во всеоружии. Девушку буквально запихали в собственные ворота, но она сумела быстро подняться.

Начало второго периода получилось обескураживающим. Не прошло и десяти секунд, как россиянки пропустили. Чёрт возьми, ну как? У финок по сути было всего два голевых момента и сразу 2:0! Проиграли первое вбрасывание, и Сюзанна Тапани спокойно убежала к воротам Морозовой. Опять вопрос: где российские защитники? Может, матч Россия — Норвегия смотрели?

Команда Суоми на Олимпиаде — лучшая по реализации голевых моментов (10,85%), Россия в аутсайдерах (7,69%). Для сравнения в мужском турнире лучший показатель 17,07%, и он принадлежит команде Знарка. Девушкам есть куда расти.

Камбэк россиянок?

Но всё-таки русская музыка заиграла в этот раз на спортивной арене Университета Квандона. Капитан Ольга Сосина в нужный момент забила, и у россиянок появился шанс. Затем наша команда получила большинство — отличная возможность отыграться. Тем более, что финки заметно подсели и были растеряны. Но за первую минуту россиянки нанесли ноль бросков по воротам Нооры Рятю. А потом на 40 секунд финки остались втроём. Когда, как не сейчас сравнивать! Возможно, этот момент и стал ключевым в матче. Слабая реализация — главная проблема сборной России на этой Олимпиаде. На этом команда и погорела. А финки без особых проблем забросили вскоре третью шайбу. Удивительно, но даже при счёте 1:3 россиянки лидировали по количеству бросков.

В перерыве Анна Шохина заявила, что команда отдаст все силы в третьем периоде, потому что терять уже нечего. Минуты шли, но цифры на табло не меняли. Но за 13 минут до конца лидер российской сборной Людмила Белякова, единственная девушка в нашей команде с опытом игры в Америке, забила гол! Наконец-то сработало большинство! Нина Пирогова даже не сдержала слёз, так была рада. Россиянки завладели шайбой, а соперник вынужден был действовать вторым номером. Подопечные Чистякова играли самоотверженно, в концовке травму получила Сосина, удаление, правда не дали. Ольга всё-таки смогла вернуться на площадку и даже бросить по воротам. Минусы и секунды таяли. Соперник выстоял.

Почему Россия проиграла?

Финки двигались лучше россиянок, да и по катанию смотрелись намного сильнее. В Финляндии с населением, как пол-Москвы, зарегистрировано в три раза больше хоккеисток, чем в России. Отсюда и такой результат. В сборной Финляндии многие девушки имели опыт игры в женской лиге Северной Америки. Не говоря о том, что финки в таком составе играют не на первом крупном турнире. Алексей Чистяков привёз в Пхёнчхан очень молодую команду, средний возраст которой 22 года. И у этих девчонок, которые ещё недавно выступали на молодёжных чемпионатах мира, были шансы на пьедестал. Олимпийский опыт пойдёт на пользу россиянкам. А медали ещё будут. Обязательно!
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21 Февраля, 10:40 Зрители 3217 Матч за 3-е место Kwandong Hockey Centre
Финляндия 3:2
(1:0, 2:1, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Паси Мустонен Алексей Чистяков
Вратари
Рятю Н. Морозова Н. 59:50
1-й период
Мария Баталова 01:31
02:23 Петра Ниеминен (М. Туоминен, С. Тапани)
Светлана Ткачева 12:21
2-й период
20:10 Сусанна Тапани (М. Карвинен)
Ольга Сосина (Л. Белякова) 22:40
22:48 Миннамари Туоминен
24:09 Ронья Саволайнен
Екатерина Лобова 27:08
32:18 Линда Вялимяки (В. Хови)
Людмила Белякова 37:41
3-й период
44:25 Енни Хиирикоски
Людмила Белякова (М. Баталова, А. Штарева) 46:03
55:00 Иса Рахунен
Анна Шохина 55:18
Овертайм
Анна Шохина 60:00
Анна Шохина 60:00
Статистика
8 Штрафное время 35
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Дина Эллен (США)
Главный судья Габриэлль Ариано Лорти (Канада)

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