Манифика: Спицов силен. Но посмотрим, не всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года

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21-летний россиянин на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км, а также стал серебряным призером в составе эстафетной команды.

— Я не удивлен его результатами в Корее, — цитирует Aftonbladet Манифика. — Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде.