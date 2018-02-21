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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 9
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 13:19 | Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Манифика: Спицов силен. Но посмотрим, не всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года

Француз Морис Манифика намекнул на то, что российский лыжник Денис Спицов может быть замешан в допинговых делах.

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© AFP 2018

21-летний россиянин на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км, а также стал серебряным призером в составе эстафетной команды.

— Я не удивлен его результатами в Корее, — цитирует Aftonbladet Манифика. — Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде.

— Но посмотрим, не всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года, — добавил французский лыжник, намекая на допинговый скандал, который разразился спустя несколько лет после Олимпиады в Сочи.
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