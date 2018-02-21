Манифика: Спицов силен. Но посмотрим, не всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года
Француз Морис Манифика намекнул на то, что российский лыжник Денис Спицов может быть замешан в допинговых делах.
21-летний россиянин на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км, а также стал серебряным призером в составе эстафетной команды.
— Я не удивлен его результатами в Корее, — цитирует Aftonbladet Манифика. — Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде.
— Но посмотрим, не всплывут ли
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