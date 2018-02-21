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21 февраля 2018, 12:57 | Олимпизм | Советский спорт

Немецкая сборная на Олимпиаде использует пиво в медицинских целях

Как стало известно журналистам, сборная Германии привезла на эту Олимпиаду 3,5 тысячи литров безалкогольного пива.

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«Оказывается, спортсмены пьют его как изотоник. Инициатором распития пива в команде стал преподаватель технического университета Мюнхена Йоннас Шерр, которого назначили врачом лыжной команды. В 2009 году он обнаружил, что безалкогольное пиво уменьшает воспаления и инфекции дыхательных путей — это, по его мнению, положительно сказывается на состоянии спортсменов. Исследование финансировала одна из пивных компаний», — сообщает телеграм-канал «Теория заговора».
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