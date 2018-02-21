Обзор дня: лишь бы не уснуть

Мужская сборная России сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале олимпийского турнира и, нет никаких сомнений, выйдет в полуфинал. Я посмотрел три стыковых матча (на игру Финляндия — Корея не хватило мотивации) и еще раз убедился, насколько низкий уровень хоккея на этой Олимпиаде. Не раз, и не два казалось, что это ВХЛ, просто матчи показывают с большим количеством камер, да свет нормальный. Норвежцы вряд ли обыграли бы «Торпедо» из Усть-Каменогорска или «Динамо» из Санкт-Петербурга. И основная задача нашей команды — не уснуть. С таким соперником очень важно держать концентрацию, но я понимаю и тех, кто теряет ее. Невозможно сосредоточиться, когда у других мало что получается.

У нас опять не сыграют Вадим Шипачев и Алексей Марченко. Странно, что воспитание Вадима так затянулось, но Олег Знарок не из тех, кто делает первый шаг к примирению. А если бы поехал Владимир Ткачев, то таких проблем не было бы. В воротах будет Василий Кошечкин, но в игре с норвежцами ему важно не замерзнуть. Повезет, если соперник нанесет более 10 бросков.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ

Очень плохо, что представитель КХЛ Жига Еглич попался на допинге. Нам часто говорили, что в лиге очень ужесточен контроль за игроками, постоянно проводятся проверки, но первая серьезная — и хоккеист наказан. Говорит, что забыл указать лекарство в специальной форме и это исключительно его вина. Понимаю. Более того, видя, как играл Жига в последнем сезоне в нашей лиге, и не подумаешь, что ему хоть как-то помогают запрещенные препараты.

Только зачем «Нефтехимик» начинает в открытую выражать поддержку игроку? В современном спортивном мире это, мягко говоря, не приветствуется. Конечно, нижнекамский клуб особо ничем не рискует, но боюсь, что теперь к хоккеистам из нашей страны будет еще более пристальное внимание на любых соревнованиях. Впрочем, мы к этому привыкли.

Еглича же, конечно, немного жалко. Но ведь он не только забыл лекарство вписать. Он и голы забывал забивать. Память — коварная штука.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вчера я еще раз наткнулся на предложение Рене Фазеля включить в КХЛ корейский клуб. Хотел было проигнорировать его слова, но он снова об этом заговорил. Президенту ИИХФ вообще не стоит вмешиваться в дела профессиональных лиг, тем более такому, который превратил Европу в дойную корову для НХЛ, загубил все начинания, включая Лигу чемпионов, и сделал из чемпионата мира турнир, который всеми воспринимается, как остаточное явление. Хотят сильные игроки поехать — едут, не хотят — никто их не заставит. При этом, почему-то, когда КХЛ вела серьезные переговоры о вступлении в лигу европейских клубов, то Рене Фазель менял позицию и вставал на сторону федераций.

КХЛ вряд ли нужен корейский клуб. У нас уже есть «Куньлунь» с организационными проблемами, который никому не интересен, и не поймешь, то ли это какая-то финская команда, то ли сборная игроков из АХЛ. От корейцев тоже не будет никакой пользы. Пусть лучше Фазель предложит это НХЛ. Почему нет?

ОЖИДАНИЯ

Клубы КХЛ уже принялись играть в полную силу, так как до возобновления турнира осталась всего неделя. «Ак Барс» неожиданно проиграл в Москве’Динамо, причем бело-голубые смотрелись очень даже собранно. Всерьез настраиваются на решающую встречу против «Спартака».

Анатолий Голышев из «Автомобилиста» сделал дубль на домашнем турнире, а потом бросил по пустым воротам и шайба попала в обе штанги, но не пересекла линию ворот. Пока не возобновился сезон, обострились разговоры о том, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне. Говорят, что Илья Воробьев практически подписал контракт. У меня другая информация: вроде бы, клуб уже договорился с Петерисом Скудрой. Но пока это на уровне слухов, так как рассказывают, что и Владимир Крикунов передумал завершать карьеру.

А в Ярославле собрались клубы, которые решили не заморачиваться по поводу турнира, а просто сыграть, кто с кем хочет. Без турнирной таблицы. «Авангард» проиграл «Торпедо», но это не беда. Ему надо «Сибирь» побеждать.