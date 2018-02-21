Рекордом на рекорд. Почему Загитова обыграла Медведеву

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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Короткая программа

1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 82,92

2. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) — 81,61

3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 78,87

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94

5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18

6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15

12. Мария СОТСКОВА (Россия) — 63,86.

Алина Загитова обыграла Евгению Медведеву в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Причем обе россиянки побили мировой рекорд с разницей в 15 минут: сначала Медведева, потом Загитова. Как получилось, что Алине удалось опередить Евгению, да еще и с преимуществом более чем в балл?

ЗАГИТОВА В СРАВНЕНИИ С СОБОЙ

В текущем сезоне Алина Загитова наивысшие баллы за короткую программу получила на московском чемпионате Европы. Тогда судьи оценили ее прокат в 80,27 балла. На тот момент это было близко к мировому рекорду Евгении Медведевой.

За короткую программу в личном турнире на Олимпиаде Загитова получила 82,92 балла. То есть она превысила свой лучший результат на 2,65 балла.

Давайте посмотрим на разбор короткой программы фигуристки тогда и сейчас. Без базовой стоимости элементов, только сравнение судейских плюсов.

Прыжок в либелу: четвертый уровень и «+1.00» в Москве, четвертый уровень и «+1.14» в Пхенчхане.

Дорожка шагов: четвертый уровень и «+1.60» в Москве, четвертый уровень и «+1.80» в Пхенчхане.

Каскад тройной лутц — тройной риттбергер: «+1.40» в Москве, «+1.50» в Пхенчхане.

Тройной флип: «+1.60» в Москве, «+2.10» в Пхенчхане.

Двойной аксель: «+0.71» в Москве, «+0.93» в Пхенчхане.

Вращение с заклоном: четвертый уровень и «+1.50» в Москве, четвертый уровень и «+1.36» в Пхенчхане.

Комбинированное вращение: четвертый уровень и «+1.21» в Москве, четвертый уровень и «+1.50» в Пхенчхане.

Иными словами, Алина Загитова получила от судей прибавку в 9,02 балла по сравнению с базовой стоимостью в Москве, и прибавку в 10,33 балла в Пхенчхане. Разница в 1,31 балла — огромна. Это значит, что Загитова была близка к идеалу практически во всех семи элементах.

Теперь компоненты. В Москве Алине дали за компоненты 36,28 балла, причем за владение коньком и связующие элементы на чемпионате Европы она получила менее 9 баллов от судей.

В Пхенчхане Загитова получила за компоненты 37,62 балла. То есть резкий рост оценок. Тут, конечно, можно спросит у судей — они тогда не видели катание Загитовой или чуть «зажимали» ей баллы?

Но в итоге мировой рекорд с невероятной суммой — почти 83 балла. Что это такое, можно судить по тому, что Евгения Медведева перешла порог в 81 балл только в Пхенчхане, причем сделала это дважды.

ЗАГИТОВА В СРАВНЕНИИ С МЕДВЕДЕВОЙ

Короткую программу в личном турнире Медведева откатала отлично. Она получила от судей почти такие же плюсы, как Загитова. 10,09 балла в качестве прибавки к базовой стоимости программы. Но даже в этом чемпионка Европы превзошла двукратную чемпионку мира на 0,24 балла.

Базовая стоимость программы Загитовой — 34,97. Базовая стоимость программы Медведевой — 33,10. Это 1,87 балла, а если взять разницу в судейских плюсах, то получается более двух баллов превосходства Алины в технической оценке. У нее более сложный каскад, причем существенно более сложный, и более сложный тройной прыжок (флип против риттбергера).

Отыграть отставание в технической оценке можно только компонентами. Компоненты Медведевой — 38,42. Это почти максимум. И если бы Загитовой поставили те же компоненты, что и на чемпионате Европы — 36,28, то Евгения выиграла бы короткую программу с преимуществом в 0,03 балла.

Но Загитова по ходу сезона заработала себе высочайший рейтинг и очень хорошие баллы за компоненты. Она уступила Евгении всего 0,8 балла и теперь опережает подругу-соперницу на … 1,31 балла. То есть как раз на те самые судейские плюсы.

Произвольную программу фигуристки покажут 23 февраля.