Названы составы сборных Норвегии на биатлонные эстафеты
Стал известен состав мужской и женской сборных Норвегии на эстафетные гонки Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает TV2.
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Мужчины: Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё,
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.
В состав мужской команды не вошёл Эрленд Бьонтегорд. Отметим, что распределение спортсменов по этапам в гонках пока не названо.
«Самое важное — определить, как использовать лучшего биатлониста в команде, а это Йоханнес. Когда у вас есть козырь, важно понять, как им распорядиться», — сказал Свендсен.
22 февраля на Играх пройдёт женская эстафета, 23 февраля — мужская.
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