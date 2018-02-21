Названы составы сборных Норвегии на биатлонные эстафеты

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мужчины: Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд.

Женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

В состав мужской команды не вошёл Эрленд Бьонтегорд. Отметим, что распределение спортсменов по этапам в гонках пока не названо.

«Самое важное — определить, как использовать лучшего биатлониста в команде, а это Йоханнес. Когда у вас есть козырь, важно понять, как им распорядиться», — сказал Свендсен.

22 февраля на Играх пройдёт женская эстафета, 23 февраля — мужская.