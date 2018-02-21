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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 11:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Названы составы сборных Норвегии на биатлонные эстафеты

Стал известен состав мужской и женской сборных Норвегии на эстафетные гонки Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает TV2.

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© РИА "Новости"

Мужчины: Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд.

Женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

В состав мужской команды не вошёл Эрленд Бьонтегорд. Отметим, что распределение спортсменов по этапам в гонках пока не названо.

«Самое важное — определить, как использовать лучшего биатлониста в команде, а это Йоханнес. Когда у вас есть козырь, важно понять, как им распорядиться», — сказал Свендсен.

22 февраля на Играх пройдёт женская эстафета, 23 февраля — мужская.
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Биатлон

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