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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 11:57 | Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские лыжницы не прошли в финал командного спринта на Олимпийских играх-2018

На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане стартовали полуфиналы командных лыжных спринтов свободным стилем, сообщает Sports.kz.

В женских соревнованиях сборную Казахстана представили Анна Шевченко и Валерия Тюленева.

По итогам полуфинального старта лучшими стали норвежки, за ними следуют Швейцария и Словения, которые отобрались в финал напрямую. Наши соотечественницы финишировали на 10-м месте, опередив лишь команду Южной Кореи, и не смогут выйти в финал даже на правах лаки-лузеров.

Финалы стартуют в 16:00.

Лыжные гонки. Зимние Олимпийские игры-2018. Пхёнчхан (Южная Корея) Женщины. Командный спринт. 7,5 километров. Свободный стиль. Полуфинал

1. Норвегия — 16:33.28 2. Швейцария — +6.55 3. Словения — +6.64.

10. Казахстан (Анна Шевченко, Валерия Тюленева) — +1:23.8.
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