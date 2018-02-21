Казахстанские лыжницы не прошли в финал командного спринта на Олимпийских играх-2018

В женских соревнованиях сборную Казахстана представили Анна Шевченко и Валерия Тюленева.

По итогам полуфинального старта лучшими стали норвежки, за ними следуют Швейцария и Словения, которые отобрались в финал напрямую. Наши соотечественницы финишировали на 10-м месте, опередив лишь команду Южной Кореи, и не смогут выйти в финал даже на правах лаки-лузеров.

Финалы стартуют в 16:00.

Лыжные гонки. Зимние Олимпийские игры-2018. Пхёнчхан (Южная Корея) Женщины. Командный спринт. 7,5 километров. Свободный стиль. Полуфинал

1. Норвегия — 16:33.28 2. Швейцария — +6.55 3. Словения — +6.64.

10. Казахстан (Анна Шевченко, Валерия Тюленева) — +1:23.8.