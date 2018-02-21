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21 февраля 2018, 11:55 | Хоккей | Чемпионат.com

Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче с Россией и пропустил три шайбы

Вратарь сборной Норвегии Ларс Хёуген потерял линзу в первом периоде четвертьфинала олимпийского хоккейного турнира с командой России.

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В паузе Хёуген вынул из глаза вторую линзу и выбросил её на лёд. Через несколько минут он пропустил первую шайбу, автором которой стал Михаил Григоренко. Ещё через несколько минут Никита Гусев увеличил преимущество россиян, реализовав большинство. Затем Вячеслав Войнов сделал счёт 3:0.
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