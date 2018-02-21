Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче с Россией и пропустил три шайбы

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В паузе Хёуген вынул из глаза вторую линзу и выбросил её на лёд. Через несколько минут он пропустил первую шайбу, автором которой стал Михаил Григоренко. Ещё через несколько минут Никита Гусев увеличил преимущество россиян, реализовав большинство. Затем Вячеслав Войнов сделал счёт 3:0.