Керлингисты сборной США разгромили британцев и пробились в полуфинал ОИ-2018

Встреча, прошедшая в среду в Канныне, завершилась со счетом 10:4 в пользу американцев.

В других матчах дня сборная Южной Кореи нанесла поражение команде Японии со счетом 10:4, норвежцы обыграли шведов (7:2), а канадцы — датчан (8:3).