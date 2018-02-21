FIS не будет пересматривать результаты ски-кросса после падения российского фристайлиста
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет пересматривать результаты финала Олимпийских игр в
ски-кроссе среди мужчин после падения россиянина Сергея Ридзика. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе FIS.
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Играх в Пхёнчхане. При этом спортсмен во время прохождения дистанции столкнулся с канадцем Кевином Друри, после чего сумел подняться и завершить гонку.
Главный тренер национальной команды Александр Долгов сообщил ТАСС, что делегация не будет подавать протест на результат.
«В каждом заезде существует специальный судья, который просматривает видео. Кроме того, каждая команда имеет промежуток времени, чтобы опротестовать против результат непосредственно после гонки. Нынешние результаты являются окончательными», — сказал собеседник агентства.
Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
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