FIS не будет пересматривать результаты ски-кросса после падения российского фристайлиста

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Играх в Пхёнчхане. При этом спортсмен во время прохождения дистанции столкнулся с канадцем Кевином Друри, после чего сумел подняться и завершить гонку.

Главный тренер национальной команды Александр Долгов сообщил ТАСС, что делегация не будет подавать протест на результат.

«В каждом заезде существует специальный судья, который просматривает видео. Кроме того, каждая команда имеет промежуток времени, чтобы опротестовать против результат непосредственно после гонки. Нынешние результаты являются окончательными», — сказал собеседник агентства.

Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.