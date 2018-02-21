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21 февраля 2018, 11:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер: Решение IBU — непонятное и разочаровывающее

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что не понимает решения судейской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по смешанной эстафете на Играх-2018.

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© РИА "Новости"

«Вы побеждаете вместе, вы вместе проигрываете. Я довольна своим вчерашним выступлением. Очень жаль, что его оказалось недостаточно для медали. Решение судей — непонятное и разочаровывающее. Есть чёткое правило о том, что нельзя менять дорожку на финишной прямой», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».

«Думаю, что Виндиш выиграл бы финишный спурт, даже если бы не изменил траекторию, но он нарушил правила, и обычно это приводит к дисквалификации. Поэтому сейчас у меня неприятные ощущения от гонки», — цитирует Дальмайер Dagbladet.

После смешанной эстафеты, в которой Италия заняла 3-е место, а Германия стала 4-й, немцы подали протест на действия итальянца Доминика Виндиша в финишном створе против Арнда Пайффера, однако судейская комиссия отклонила его.
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Биатлон

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