К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вы побеждаете вместе, вы вместе проигрываете. Я довольна своим вчерашним выступлением. Очень жаль, что его оказалось недостаточно для медали. Решение судей — непонятное и разочаровывающее. Есть чёткое правило о том, что нельзя менять дорожку на финишной прямой», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».

«Думаю, что Виндиш выиграл бы финишный спурт, даже если бы не изменил траекторию, но он нарушил правила, и обычно это приводит к дисквалификации. Поэтому сейчас у меня неприятные ощущения от гонки», — цитирует Дальмайер Dagbladet.

После смешанной эстафеты, в которой Италия заняла 3-е место, а Германия стала 4-й, немцы подали протест на действия итальянца Доминика Виндиша в финишном створе против Арнда Пайффера, однако судейская комиссия отклонила его.