Фристайлист Ридзик посвятил бронзу Олимпиады в Пхёнчхане своей матери
ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик, занявший третье место в дисциплине «ски-кросс», посвятил бронзовую награду Олимпиады своей матери. Об этом Ридзик сообщил журналистам.
В финальном заезде россиянин упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
«Вот и все, я с медалью, — сказал Ридзик. — Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью».
«Я понял, что для канадца (Друри — прим. ТАСС) гонка закончена, когда увидел его лыжи перед собой. Я не мог не встать и не продолжить гонку. Просто не мог», — заключил спортсмен.
Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.
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