Фристайлист Ридзик посвятил бронзу Олимпиады в Пхёнчхане своей матери

В финальном заезде россиянин упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Вот и все, я с медалью, — сказал Ридзик. — Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью».

«Я понял, что для канадца (Друри — прим. ТАСС) гонка закончена, когда увидел его лыжи перед собой. Я не мог не встать и не продолжить гонку. Просто не мог», — заключил спортсмен.

Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.