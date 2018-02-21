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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 10:29 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

«Женя — абсолютный человеческий гений!». Татьяна Тарасова в восторге от Медведевой и Загитовой

Татьяна Тарасова пришла на пресс-конференцию фигуристок после короткой программы и скромно встала в последних рядах. Разумеется, она привлекла к себе внимание, и когда девушки ушли, заслуженного тренера СССР окружили репортеры.

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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Короткая программа
1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 82,92
2. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) — 81,61
3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 78,87
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94
5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18
6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15
12. Мария СОТСКОВА (Россия) — 63,86.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Пхенчхана

— Как дела? — спрашивает Тарасову знакомый иностранец.

— Пока жива, — отвечает Татьяна Анатольевна, ввергая всех ступор. — Пока жива. Вы что от меня сейчас хотите? Посмотрите, какая пресс-конференция Жени и Алины! Что тут еще можно узнать?

— Два мировых рекорда в короткой программе это историческое достижение?

— А я о рекордах не думаю, я думаю о том, как они откатают. А откатали максимально для себя. Масимально!

— А вот Медведева недовольна.

— Пусть катается послезавтра максимально!

— Что ждете от произвольной программы? Можно ли превзойти это колоссальное впечатление?

— Каждый раз бывают новые впечатления. Надо не думать о том, чтобы превзойти, а сделать то, что есть. В программе, в душе и в сердце.

— Вас удивляет такое прогресс Алины?

— Нет. Я ее хорошо знаю в течение нескольких лет. Она и по юниорам фантастически каталась.

— Что вам в ней нравится больше всего?

— То, что она настоящая звезда.

— Насколько тяжело Жене, которая столько лет была на вершине, соперничать с Алиной, в 15 лет ворвавшейся в топ?

— А вот вы сейчас работаете. А появится в вашем издании другой парень. Вам будет тяжело, как и каждому человеку. Вы видели такую пресс-конференцию, Женя переводила Алину. Это не увидишь никогда. Это говорит о том, что Женя — абсолютный человеческий гений.
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Фигурное катание

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