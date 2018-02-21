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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Короткая программа

1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 82,92

2. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) — 81,61

3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 78,87

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94

5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18

6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15

12. Мария СОТСКОВА (Россия) — 63,86.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Пхенчхана

— Как дела? — спрашивает Тарасову знакомый иностранец.

— Пока жива, — отвечает Татьяна Анатольевна, ввергая всех ступор. — Пока жива. Вы что от меня сейчас хотите? Посмотрите, какая пресс-конференция Жени и Алины! Что тут еще можно узнать?

— Два мировых рекорда в короткой программе это историческое достижение?

— А я о рекордах не думаю, я думаю о том, как они откатают. А откатали максимально для себя. Масимально!

— А вот Медведева недовольна.

— Пусть катается послезавтра максимально!

— Что ждете от произвольной программы? Можно ли превзойти это колоссальное впечатление?

— Каждый раз бывают новые впечатления. Надо не думать о том, чтобы превзойти, а сделать то, что есть. В программе, в душе и в сердце.

— Вас удивляет такое прогресс Алины?

— Нет. Я ее хорошо знаю в течение нескольких лет. Она и по юниорам фантастически каталась.

— Что вам в ней нравится больше всего?

— То, что она настоящая звезда.

— Насколько тяжело Жене, которая столько лет была на вершине, соперничать с Алиной, в 15 лет ворвавшейся в топ?