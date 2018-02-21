«Женя — абсолютный человеческий гений!». Татьяна Тарасова в восторге от Медведевой и Загитовой
Татьяна Тарасова пришла на
пресс-конференцию фигуристок после короткой программы и скромно встала в последних рядах. Разумеется, она привлекла к себе внимание, и когда девушки ушли, заслуженного тренера СССР окружили репортеры.
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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Короткая программа
1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 82,92
2. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) — 81,61
3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 78,87
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94
5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18
6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15
12. Мария СОТСКОВА (Россия) — 63,86.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Пхенчхана
— Как дела? — спрашивает Тарасову знакомый иностранец.
— Пока жива, — отвечает Татьяна Анатольевна, ввергая всех ступор. — Пока жива. Вы что от меня сейчас хотите? Посмотрите, какая
— Два мировых рекорда в короткой программе это историческое достижение?
— А я о рекордах не думаю, я думаю о том, как они откатают. А откатали максимально для себя. Масимально!
— А вот Медведева недовольна.
— Пусть катается послезавтра максимально!
— Что ждете от произвольной программы? Можно ли превзойти это колоссальное впечатление?
— Каждый раз бывают новые впечатления. Надо не думать о том, чтобы превзойти, а сделать то, что есть. В программе, в душе и в сердце.
— Вас удивляет такое прогресс Алины?
— Нет. Я ее хорошо знаю в течение нескольких лет. Она и по юниорам фантастически каталась.
— Что вам в ней нравится больше всего?
— То, что она настоящая звезда.
— Насколько тяжело Жене, которая столько лет была на вершине, соперничать с Алиной, в 15 лет ворвавшейся в топ?
— А вот вы сейчас работаете. А появится в вашем издании другой парень. Вам будет тяжело, как и каждому человеку. Вы видели такую
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