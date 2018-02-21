Тренер: Фристайлист Ридзик смог проявить характер в финале соревнований по ски-кроссу

В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим.

«Для этого мы работали четыре года, и он смог проявить характер. Сложно сказать, было ли это ожидаемо, ведь это ски-кросс, уже бывший олимпийский чемпион не смог пройти в восьмерку. Сергей мог рассчитывать и на большее, но, к сожалению, произошло это падение», — поделился впечатлениями Долгов.

Российский фристайлист впервые завоевал олимпийскую медаль в ски-кроссе, который входит в программу Игр с 2010 года.

Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.