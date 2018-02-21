Тренер: Фристайлист Ридзик смог проявить характер в финале соревнований по ски-кроссу
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский фристайлист Сергей Ридзик смог завоевать бронзу в соревнованиях по
ски-кроссу на Олимпийских играх в Пхёнчхане благодаря своему характеру. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российских фристайлистов Александр Долгов.
В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим.
«Для этого мы работали четыре года, и он смог проявить характер. Сложно сказать, было ли это ожидаемо, ведь это
Российский фристайлист впервые завоевал олимпийскую медаль в
Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
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