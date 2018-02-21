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21 февраля 2018, 10:24 | Лыжный спорт | ТАСС

Сборная России по фристайлу не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Канадский фристайлист Кевин Друри, возможно, умышленно свалил Сергея Ридзика в финальном заезде в ски-кроссе на Олимпийских играх, но российская сторона не будет оспаривать этот инцидент. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.

В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Ски-кросс контактный вид, столкновения здесь — это нормально. Протест FIS [Международная федерация лыжного спорта] рассматривать не будет, подавать его нет смысла. Возможно, у канадцев и был умысел, тактика [свалить] Ридзика, но тут такое бывает. Мы конечно, посмотрим повтор, возможно, и ударили по пяткам, но протест подавать не будем», — сказал Долгов.

Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.
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