Сборная России по фристайлу не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика

В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Ски-кросс контактный вид, столкновения здесь — это нормально. Протест FIS [Международная федерация лыжного спорта] рассматривать не будет, подавать его нет смысла. Возможно, у канадцев и был умысел, тактика [свалить] Ридзика, но тут такое бывает. Мы конечно, посмотрим повтор, возможно, и ударили по пяткам, но протест подавать не будем», — сказал Долгов.

Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.